隈研吾台灣行：獲文大名譽博士 現勘亞洲地標聯聚中維

日本建築大師隈研吾9日於台北獲頒文化大學名譽工學博士，以表彰其在建築藝術與研究領域的卓越成就。隨後，隈研吾南下台中，與聯聚建設創辦人江韋侖及團隊進行專案會議，並實地現勘「聯聚中維大廈」，深入討論建築規劃細節。

為表彰隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，文化大學今天舉行隆重儀式，頒授名譽工學博士學位。隈研吾指出，亞洲建築設計正日益受到全球關注，融合傳統文化與現代技術，創造出具有深刻文化意涵的建築作品。

而這一點也實踐於以大師姓氏命名的「Kuma Tower聯聚中維大廈」之上。隈研吾曾說過：「Kuma Tower是我最高的一個作品，且是以我的姓氏命名，所以我非常的看重他，也非常的期待。」足見隈研吾對於該案的重視。

「聯聚中維大廈」為聯聚建設與國際建築大師隈研吾首次攜手合作，規劃樓高42層的頂級商辦，承襲雙方致力於創造建築、環境與人和諧關係的理念。

「聯聚中維大廈」基地面積2,380坪，大尺度保留1,500坪綠地作為城市公園，目標打造全台灣最友善鄰里的摩天塔樓，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品，新作的打磨不容易，商辦規劃的「聯聚中維大廈」從籌備開始，圖面細節的討論就花了近五年時間。

隈研吾此行來台，與聯聚建設創辦人江韋侖及團隊進行專案會議，深入討論建築規劃細節與設計進度，包含主建築前方的四層樓複合式空間，屋頂增設新設計，規劃於露台區增加座位，延續木結構的語彙，讓參訪者有更好的休憩體驗。

以及各空間建築材料，美觀、耐用性、使用者體驗等多面向的探討，透過密集的會議討論與實地現勘，扎實的檢視每一個設計規劃與工程環節。

之前，隈研吾也曾分享對於「聯聚中維大廈」的期許，並提到「我有許多喜歡台中這個城市的日本朋友，所以我思考能不能藉由Kuma Tower，讓台中能夠擁有更多的粉絲，希望有更多人會因為這棟建築認識台中進而愛上。更希望Kuma Tower不僅是地標，同時也貼近生活，是棟能讓人感受到幸福的建築。」

江韋侖表示，雙方自合作以來，隈研吾多次實地場勘「聯聚中維大廈」基地，展現對此案的高度重視。以往商辦形象是比較嚴肅的，「聯聚中維大廈」試圖將自然元素融入場域，賦予不一樣的生命，1,500坪中維公園，作為送給城市最美好的禮物，不只進駐企業員工能夠走進來，周邊的鄰居也都能前來散散步，雙方共期能實踐永續發展、友善鄰里的願景。

聯聚建設今年邁入30週年，8日甫於台中國家歌劇院舉辦以「Sculpting the City美學造市」為主題的與談會，邀請來自義大利米蘭ACPV ARCHITECTS主席Antonio Citterio、執行長Patricia Viel，與江韋侖共同探討建築設計如何影響城市美學。

在這場聚焦東西方文化交流的盛會中，聯聚建設與ACPV ARCHITECTS分享雙方合作的三件建築新作，為台中城市景觀注入全新視角。