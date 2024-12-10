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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

三因素 牽動遠東-北美運價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨攬業者昨（9）日透露，因美東港罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，加上航運聯盟於12月9日至1月12日共計取消721班定期航班，恐牽動後續遠東到北美的運價。

貨櫃海運業在近期國際局勢動盪中，愈凸顯其價值，由於地緣政治問題持續升溫，業內指出，近日以來國際大型航商、貨攬業者正醞釀明年元月的漲價規劃，其中包括各類附加費，預期未來兩個月運價有望穩步向上。

貨櫃海運買盤昨日強勢進駐，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）應聲大漲，根據估計，此次大型ETF換股納入陽明、長榮將在12月20日生效，市場買盤昨率先進場卡位，開啟慶祝行情。業內認為，海運業在動盪或不確定的年代反而凸顯其價值，艙位就是戰略物資。

貨櫃海運業11月營收雖然年減，但仍分別交出年增六成左右的成績單，其中，貨攬業龍頭台驊的海運業務甚至年增逾八成，關鍵原因來自於中國農曆年前備貨需求、川普加徵關稅措施預期心理影響，再次強化貿易商提前備貨意願所致。

值得注意的是，當前海運業除了因地緣政治風險升溫，彰顯其戰略價值外，貨攬業者指出，由於美東碼頭ILA與USMX勞資雙方對於設備自動化議題尚未達成共識，美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，成為近期業內重大的議題之一。

東港 罷工 長榮

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