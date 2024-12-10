長榮、陽明11月營收順風 運價逐步回升後續表現樂觀

貨櫃雙雄長榮（2603）、陽明 （2609）昨（9）日同步公告11月合併營收，由於11月運價回檔，雙雄單月營收均呈現月減、年增表現，但隨11月底國際運價已漸回升，後續表現正向樂觀。

長榮11月單月營收360.9億元，月減13.08%，但仍年增59%；累計前11月營收達4,253.7億元，年增幅達68.1%。

陽明單月營收174.78億元，月減7.98%，年增為60.1%；累計前11月營收2,057億元，年增58%。

貨櫃雙雄11月營收概況

物流業者認為，農曆春節腳步接近，遠東-北美線貨量會逐周上升，12月下半旬船公司也開始醞釀調漲美國線價格，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。隨著美國總統川普即將上任，為規避關稅政策，目前觀察到部分貨主會趕在1月初出貨到北美地區，降低關稅影響。

貨量方面，根據美國零售聯合會(NRF)暨海事貿易諮詢公司Hackett Associates 11月報告預測，考量加徵關稅與潛在美東碼頭罷工風險，上調第4季進口貨量預測，2024年將達到2,530萬TEUS，較去年同期成長13.6%。

艙位供給方面，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6%，需求成長為2.5%。

根據OECD 12月最新經濟展望，通膨將進一步降溫，預期2025及2026年全球經濟將穩定成長達3.3%。同時也示警地緣政治緊張局勢構成短期風險、公共債務比率居高不下、中期成長前景疲弱、貿易衝突及保護主義等重大挑戰仍存在，川普全面徵稅政策若實施亦將削弱全球經濟增長前景。

2024年11月中國PMI指數連續第二個月出現增長；美國製造業指數優於預期，且新訂單指數自今年3月以來首次進入擴張區間，顯示企業信心有所改善。

另外，貨攬業者龍頭台驊控股昨日也公告11月合併營收約21.48億元，年增60.2%，累計前11月營收234.1億元，年增76.2%。

台驊昨並公告，為提高資金使用效益，在4月26日到12月9日間賣出陽明海運股票4,600張，每股平均價格69.16元，交易總金額逾3.18億元，處分利益3,532.4萬元。



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