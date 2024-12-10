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華航今年營運豐收 年終獎金新高可期

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／德國漢堡9日電

華航（2610）今年營運可望豐收，由於獲利走高，華航員工今年終獎金相當可期荷包滿滿，有望突破之前發六個月年終獎金的歷史紀錄。

華航今年前三季獲利寫下新高，第4季為航空貨運旺季，再加上油價走低加持，華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，維持今年次高水準，推升全年獲利再衝高。

對於市場關注年終獎金發放，華航總經理高星潢表示，年終獎金和業績有關，雖然第4季還未出爐，今年前三季大賺103.74億元，每股稅後純益1.71元，幾乎可以預期全年獲利將寫新紀錄，「今年是收成很高的年份，員工也會有很滿意的收穫」。

華航員工今年年終獎金有望再衝高，隨著全年獲利有望創史上新高，華航員工今年年終獎金相當可期，有望突破之前六個月新高，實際的年終獎金必須等全年獲利結算，送董事會審議通過後才會定案。

另外，全年結算出爐後，2024年獲利如成功的寫下新高，等到2025年股東會通過後，華航人還有一筆員工的分紅可期待。

華航不只是2024年營運表現很好，展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，華航已經擬定兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量有望逆勢突圍；高星潢認為，2025年客運的熱絡需求，將持續處高檔不墜，尤其「中國猛獸還沒有放出來」，一旦未來中國旅客湧現，需求還會更強勁。

尤其，航空貨運在美國總統川普明年上任後，全球供應鏈恐將跟著移轉，民生物資需求存在、貨量不會消失，只是出口地區移轉。

年終獎金 華航

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