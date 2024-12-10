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華航串聯全球航網 三面進擊…擴大客貨載運量能

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／德國漢堡9日電
華航總經理高星潢。華航/提供
華航總經理高星潢。華航/提供

華航（2610）全球航網大串聯，客貨運同步高飛。總經理高星潢9日宣布，華航三面向擴大全球航網布局，第一步明年歐洲布拉格、維也納擴大增班；其次、華航將爭取歐、美轉機到澳洲大餅；其三、北美也要加密航班，擴大客貨載運量能。

高星潢為了部署全球航網，近日率團出訪歐洲，9日在德國漢堡出席空中巴士（Airbus）組裝晚宴時，做上述表示。

在華航提升客運力的的同時，也將順帶提升貨運量能，業內人士指出，明年起，在全球AI主權爭奪戰下，由於地緣政治問題無解，航空貨運量能將成為關鍵的戰略資源，換言之，得空運艙位者得天下，航空業者有望客貨運雙噴發。其中，華航貨運機隊最大，可望最受惠。

華航2025年全球航網大串聯
華航2025年全球航網大串聯

在華航最新的全球航網部署上，高星潢指出，華航是國籍航空業者唯一提供澳洲航點服務，接下來力拚以台灣作為樞紐站，吸引更多澳洲轉機至歐洲的龐大客源。高星潢說明，除了歐美，華航是國籍航空中唯一提供包括布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭等地的航班，每周班次含延遠航段共25班，比起其他同業，擁有發展澳洲轉機客的明顯優勢。

另外，隨著台積電要在歐洲德勒斯登投資設廠，高星潢說，華航看好未來歐洲地區的商務需求將增加，前往德勒斯登又以自布拉格轉機最方便，再加上布拉格航線自2023年開航迄今，載客率達九成，華航瞄準市場商機超前部署，2025年擴大增班，預計台北－布拉格航線要從每周飛航兩班擴增到四、五班。

歐洲幅員遼闊，但各國的連結性很高，往來頻繁，華航在歐洲東、西、南、北都有航點，再來就是加密原有航班，因應市場改變，華航歐洲地區的總部也進行遷移，原本總部是設在阿姆斯特丹，考量後疫情時代，德國區域的商務客人特別多，地理位置居中，瞄準當地客、貨運商機成長速度快，今年10月14日正式將歐洲總部搬遷到德國法蘭克福。

北美市場方面，高星潢表示，北美是華航深化布局的重要市場，長期布局的城市包括洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，今年7月14日起正式開通美國西雅圖航線，成為華航在北美的第六個直飛據點，為美洲航網再添生力軍。

新年度，北美市場也會持續評估加密航班及擴增新航點，擴大北美航網布局，其中，華航在美國市場的布局又以美國中部地區較弱，當地知名的城市包括休士頓等，另外，北美地區包括加拿大都是華航持續評估的地區。

布局 華航

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