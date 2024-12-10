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全家今年營收 挑戰千億

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

全家（5903）今年營收挑戰千億元大關。全家昨（9）日公告11月營收87.67億元，年增5.45%，創同期新高；累計今年前11月營收963.04億元，年增5.76%，亦是同期新高，全年營收突破千億元里程碑可望達陣。

全家表示，受惠店數持續成長、溫降商機的溫暖型多元化商組，以及世界棒球12強賽觀賽熱潮，帶動鮮食銷售，加上線上線下雙11檔期亦有不錯表現，激勵一般商品成長，整體營運績效穩健。

全家表示，11月泛鮮食掌握溫降商機，透過差異化鮮食策略，推出多款溫暖濃郁型商品，帶動各品類業績全面向上。網友譽為「便利商店義大利麵天花板」的uno pasta系列，持續精進「麵體、製程、醬汁」三大美味關鍵，再推便利商店首見的溫暖系新品「湯義大利麵」，搭配特殊「雲朵麵」麵款，帶動業績成長約一成。

冬季濃郁型口味商品受歡迎，以起司季為主題推出烘焙麵包、minimore甜點、輕食等鮮食，相關品類業績同步向上；杯裝飲品也再推話題飲品，手搖品牌「搖搖茶吧」推出冬季首發飲品「杏仁國寶奶茶」，促動杯裝飲品業績持續成長。

一般商品受惠多項線上線下整合主題活動，整體呈成長態勢，雙11電商大促策略奏效，同時瞄準冬季鍋物商機。

世界棒球12強賽事為全台焦點，掌握觀賽商機，推出多項獨家周邊商品、主題型販促活動，帶動飲料、點心零食等相關品類業績升溫。

展望12月，全家表示，瞄準冬至、耶誕節、跨年等聚會商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲的需求增加，同時福袋、年節禮盒及年菜預購等年節商品將持續加溫，皆可望成為業績成長引擎。

全家 營收 義大利

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