新竹 SOGO 周年慶業績超標 韓國展11日趁勝登場

受惠天氣降溫助攻與國際金價波動等因素，新竹SOGO週年慶吸引超過百萬人次湧入，12天創下30.24億營收，對比去年成長5% （含巨城購物中心），其中化妝品、大家電、黃金、運動鞋、保暖外套銷量大增，加上聖誕節、農曆新年將至，破千萬品牌更高達40家，LG、三星單櫃業績高達5千萬，展現新竹人驚人的消費實力。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，週年慶壓軸開跑，多面向的集客策略奏效，買氣人氣強強滾，與大新竹地區消費者共同完成這場年度盛事。

為感謝民眾的強力支持，新竹SOGO於12/11(三)推出冬季韓國展，在aT韓國農水產食品流通公社大力相挺下，特別集結35家品牌，更推出SOGO APP會員獨享消費禮、羊角包汗蒸幕抽獎活動多項回饋，要讓民眾大啖美食之餘還能享優惠，免出國零距離感受韓流魅力。

業者並貼心整理鹹食派必吃攻略，初登場「Cooksi口喜米麵線」以韓國大米生製成沖泡米麵線，麵體更Q彈更耐泡；「Dongwon湯品、粥品」香辣牛胸肉湯，鮮美大蔥燉進香濃湯頭，御膳蔘雞腿湯，軟嫩雞肉補氣暖身，加熱五分鐘輕鬆上桌；粥品口感軟糯味道豐富，不管正餐、宵夜、點心都能滿足各個年齡層的味蕾。

韓國人從小喝到大的幸福味道「香蕉牛奶」，迎來50週年慶，甕狀專利包裝更是囊括韓國文化歷史，是韓國觀光必喝指標性飲料，歡慶週年推出香蕉、草莓限定禮盒，買再送可愛造型胖胖瓶鑰匙圈；「鄉村故事蘋果汁」人氣蘋果汁這次更推出兩款新口味鳳梨蘋果汁、葡萄蘋果汁，新鮮果汁經過壓榨即時滅菌，保留水果最原始甜美的氣味，一喝就愛上。

韓國師傅匠人打造的「韓味道系列」泡菜，遵循古法釀造並堅持使用新鮮蘿蔔及韓國進口原料製作，正宗手法口味純正，天然發酵風味絕佳；「奉船長」來自韓國西海岸，由年輕船長李奉順親自捕撈後，製作成醬油螃蟹等新鮮海味小菜；韓國家喻戶曉的街頭美食—炸熱狗「明朗時代米熱狗」，100%純天然莫札瑞拉起司與香腸結合的半半熱狗，搭配各式沾醬，超狂牽絲起司一口咬下超滿足。

甜點控不能錯過，首度快閃新竹的韓國姐姐韓式馬卡龍店「溫點」推出聖誕限定禮盒，正宗韓國熟成餅皮，內餡減糖更健康，吮指美味滿足大小朋友味蕾；低調時尚感「603洞費南雪專賣店」與韓國同步流行的10種口味費南雪現場販售，呈現精緻而層次豐富的大人系美味。

現場除了販售「Alpaca小駝文創」JOGUMAN、Dinotaeng等各式韓國可愛療癒小物外，逛街吃飽再換SOGO APP會員獨享韓國展消費禮，指定時間消費滿1,200元(含)以上，12/11(三)-12/15(日)可換韓國展100元電子十足抵用券；12/16(一)-12/25(三)單筆滿1,000元(含)以上可換進口韓國雞粥、單筆滿3,000元(含)以上可換濟州島青橘茶、累計滿6,000元(含)以上可換馬鈴薯排湯禮盒。