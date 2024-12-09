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興達海基傳熄燈 中鋼：嚴重虧損評估轉型可能性

中央社／ 台北9日電

中鋼投資、離岸風電國產化指標廠商興達海基傳農曆年後將吹熄燈號。中鋼表示，興達海基因學習曲線不如預期，且遭遇疫情、缺工等問題，造成興達海基嚴重虧損，正與興達海基經營團隊及股東檢視產品競爭力，評估轉型可能性。

中鋼今天表示，民國107年4月轉投資成立興達海基，於高雄興達港海洋工程專區設廠，從事離岸風電水下基礎產製，除了帶動國內產業發展之外，也建立離岸風電產製技術，為台灣用鋼產業提供轉型升級高值化的機會。

中鋼指出，興達海基在執行專案過程，堅持落實水下基礎100%國產化的原則，於第一專案從無到有，建立產製技術，完成6座100%國產化水下基礎；在第二專案除了持續精進產製能力及能量，也擴大輔導、扶持國內20多家供應鏈廠商，建立零組件產製技術能力，最終在一年內與國內供應鏈廠商完成16座100%國產化水下基礎。

中鋼表示，興達海基在專案執行過程，因學習曲線不如預期，且遭遇疫情、缺工等問題，導致產製成本高漲，加上國內廠商投入相關設備，無法有效降低成本，因而造成興達海基嚴重虧損。

中鋼也指出，隨著風機快速大型化演變，興達港水深不足，已無法做出大型風機所需的水下基礎，興達海基雖努力想繼續承接水下基礎訂單，也曾嘗試研擬相關方案，以持續生產水下基礎，但礙於無法提出具競爭力的價格，故難以繼續承接市場訂單。

中鋼說，為協助興達海基改善現有營運困境，正與興達海基經營團隊及股東全面性檢視公司產品競爭力，評估務實轉型可能性，中鋼將在妥善運用專案技術人才、水下基礎相關產製技術、及國內大型鋼構所需的廠房設施的前提下，規劃相關轉型方案，待相關方案確認可行後，中鋼將依公司內部程序及相關規定辦理。

中鋼 離岸風電

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