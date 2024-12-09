智慧經營／中租控股董事長陳鳳龍 租賃業最佳代言人

中租控股（5871）董事長陳鳳龍進入租賃行業已將近40年，除了領導中租控股逐步茁壯、穩坐租賃業龍頭之外，陳鳳龍更已經擔任過四屆的租賃公會理事長，堪稱產業最佳代言人。

基層做起 仍勤跑第一線

隨著中租控股海外市場擴張與深耕，陳鳳龍持續海外趴趴走，並鼓勵團隊創新、數位轉型，並與時俱進積極實踐ESG，讓中租不僅產業地位領先，也是重視人才的幸福企業典範。

陳鳳龍擁有MIT史隆管理學院碩士、成大交管科學系學士學位，當年他自成大交管系畢業、剛投入職場之初，原本有機會選擇進入公務機關如郵局、電信局服務，但因緣際會使他決定進入中信集團金融事業，先是在中國信託服務，然後再轉到中租的前身中國租賃，從基層的審查員做起，自此結下他與租賃的不解之緣。

在中租從基層一路往上爬到高位，陳鳳龍曾擔任中租控股董事長兼總經理與多家轉投資事業負責人，如今隨著中租控股的跨國發展、攻城掠地，他也變成空中飛人，不僅中國大陸數十個據點都跑遍，東南亞與歐洲也經常要飛往勘查，即使年近七旬，陳鳳龍仍然勤跑第一線實際到各分支據點定期巡查、掌握營運狀況。

隨著中租的業務快速發展，戰線更廣、工作更忙的陳鳳龍，仍歷任了四屆的租賃公會理事長，秉持對租賃業的使命感與責任，擔起重擔、奉獻心力。

實踐ESG 引導客戶減碳

陳鳳龍領導公司、擬定重要決策前，都會事先做詳盡的研究分析，一旦決定目標、展開行動，就會從上到下推動貫徹，全體努力朝設定方向前進，發生錯誤再不斷修改調整。

中租控股的主管形容陳鳳龍有前瞻的決策眼光之外，更具備強大的執行力，是中租控股持續開疆闢土、茁壯成長的主因。

陳鳳龍並鼓勵團隊努力「創新」，從內部管理、運作系統到對外產品、市場到客戶，都要時時創新，把公司資源發揮到最大。

近年中租控股積極進行數位轉型升級，從台灣到東協海外市場持續複製數位創新，同時抓住ESG的企業顯學，由跨足太陽能發電的綠能領域，到鼓勵企業客戶節能減碳、透過授信條件引導企業客戶投入節能及環保等ESG作為。

2023年中租控股董事會全面改選，還特別在四席獨立董事中納入一位能源科技專業的學者專家，強化集團各事業體的ESG實踐。

陳鳳龍精通茶道，茶藝精湛還擁有泡茶師相關證照認證。在透過泡茶紓壓之餘，也可從一起品茶中聯繫家人情感，他和中租企業總裁辜仲立推己及人打造中租控股重視家庭的企業文化，除了公司重要活動邀請員工家屬參加之外，還會邀請員工子女來參觀父母的工作處所、辦公環境，讓中租成為幸福企業典範。