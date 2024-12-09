商業興觀點／五招反制敵意併購

今年8月22日，台新金、新光金分別召開董事會，通過以換股方式進行合併，台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。然而，中信金董事會突於8月23日宣布以公開收購方式收購新光金股權，被外界喻為「搶親」、「雙龍搶珠」。

中信金以非合意方式收購新光金，學說上稱為「敵意併購」。觀察「敵意」二字，其似屬不法行為，但其實敵意併購在我國法制上並無不法，且與善意併購（雙方合意）相較，後者亦無優先權。故只要敵意併購符合相關程序規定，則無可置喙。

以本案而言，中信金須符合證券交易法關於公開收購之規定（例如須向金管會申報）。又按金融控股公司法、金融控股公司投資管理辦法之規定，金控公司投資特定行業，尚須得到金管會之核准。金管會會審酌投資目的、資金來源、財務狀況等因素，判斷其投資是否合理，以確保公司運作健全。公司應自行注意相關規定。

允許公司進行敵意併購，屬法制上的政策選擇。惟對於目標公司管理階層而言，則會面臨經營權易主的壓力。在美國法上，發展出許多反制敵意併購的防禦措施，茲舉數例如下：

毒藥丸（poison pills）：指目標公司設法降低自身對併購公司的吸引力，以打消其併購意願。例如目標公司事先設定條件，在併購公司取得一定比例股份時，賦予原有股東額外的認股權，以此稀釋併購公司股份。又或目標公司故意增加自身負債、高階經理人集體請辭等。

驅鯊條款（shark repellent）：指公司於章程中訂定某些特殊條款以提高敵意併購難度，或防止併購公司入主董事會。例如提高股東會決議合併門檻、採用董事分批改選制度、解任董事須有正當理由等。

白馬騎士（white knight）：指當目標公司面臨敵意併購而無力對抗時，尋找與其友好的第三人擔任善意併購者，與敵意併購者一起角逐經營權。具體作法包括發行新股，由友方公司認購，稀釋敵方公司股權；或雙方透過換股協議，交叉持股，共同對抗敵方公司。

黃金降落傘（golden parachute）：指公司規定當遭遇敵意併購而發生經營權移轉時，併購方須支付董事、經理人龐大金額的遣散費，增加併購者財務負擔。

帕克曼防禦（packman defense）：即反併購策略，當公司遭遇併購時，搶先對敵意併購者採取敵意併購，即所謂「以攻為守」。

我國法制上對於敵意併購相關規範較少，上述防禦措施在我國法上是否均屬合法，也不明確。隨著敵意併購案例日增，是否應重新檢視我國敵意併購法制、思考如何精進以符實務需要，將是未來的重要課題。