從寓言學管理／貢獻到位 避免沒功勞剩苦勞

話說，一隻蚊子飛到公牛角上，休息了很長一段時間。當牠打算飛走時，對公牛說：「假如我現在飛走，你在意嗎？」公牛抬了抬眼睛，看了蚊子一眼，說：「這對我來說都一樣，你來時我沒注意，你離開時我也不會在意。」

這個寓言故事，談的是上級主管對於個人或團隊價值貢獻的評價。

如果，你自認是隻勤奮採蜜的蜜蜂，但到頭來，卻驚覺自己在主管心中，只是牛角上那隻毫無存在感的蚊子，你作何感想？而你所轄團隊，又如何看待此事？

價值存在感超低的可能原因如下：

一、績效不夠突出：個人或團隊或能發揮基本功能，但缺乏創新創意，沒有亮眼的特殊貢獻，整體表現平平，所以無感。

二、努力方向有誤：個人或團隊或許夙夜匪懈、奮力操持，但產出和上級主管期待方向不同，也就是沒對到點，所以無感。

若是上述第一個原因，不管是努力不足或是能力不夠。總歸一句話，得自行檢討改進，在此先略過不談。若是第二個原因，明明你或團隊全力以赴，但卻因劃錯重點，導致徒勞無功，除了沮喪外，也不免覺得哀怨吧！

不管無感的原因是因功能不彰或劃錯重點，問題持續下去，將迫使上級主管採取行動。

首先，因資源有限，得做到最佳配置及運用。若特定單位一直無法繳出成果，則將該單位資源挪移到其他更具產值的團隊，是必要的作為。

知曉投資理論者都清楚，哪個標的投資報酬率最高，資金必朝該標的挪動。於是，績效無感單位資源將遭逐步限縮，而在巧婦難為無米之炊下，更難交出有感成果，陷入惡性循環。

當單位績效屢屢不符預期，更換單位主管或縮減員額，都將是上級主管下一階段的措施。

如何避免劃錯重點呢？可以運用行銷學常用工具「客戶同理心圖」，藉由關注上級主管平時常看到什麼？聽到什麼？想些什麼？說與做些什麼？釐清其在意的需求與痛點。

以寓言中的公牛為例，公牛常注視眼前的草地，聽見牛群談論青草不足問題，想到春天將至，初生小牛可能面臨糧荒，說與做的是尋覓新覓食地議題。基於這些，可彙整出痛點在於糧草不足，需求則是解決糧荒。

若此時，蚊子基於對水的敏銳度，提供公牛水源方向資訊，作為尋覓草地的機會點。或是，藉由蚊子幫綿密網絡所獲情資，告知公牛何方位有外地牛群，正朝此搶地盤的威脅資訊，協助公牛預先防範。如此，蚊子對公牛來說，就再也不是毫無存在感的小生物了。

領導者對於任務優先順序的安排，決定團隊資源走向。如果排序方向與上級主管背道而馳，將影響自己及團隊的價值評價。

為確認方向的正確性，得留意上級主管的回饋資訊。如果，上級主管常說「辛苦了。」別以為這是寬慰話語，這句話可能隱含只見辛勞不見價值的警訊。若上級主管說的是：「你們究竟在忙些什麼？」就得敲醒更大的警鐘，這可能代表自己或團隊的存在價值不明。

為了不讓自己和團隊落入沒有功勞，只剩苦勞；或是沒有苦勞，只有疲勞；或即使疲勞，職位也不牢的窘境。積極了解上級主管的需求與痛點，再對焦與對接期望，才不至等到績效考核時，才訝異地發現，自已和團隊在主管眼中，只有蚊子般丁點份量與價值。