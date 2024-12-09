快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

從寓言學管理／貢獻到位 避免沒功勞剩苦勞

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，一隻蚊子飛到公牛角上，休息了很長一段時間。當牠打算飛走時，對公牛說：「假如我現在飛走，你在意嗎？」公牛抬了抬眼睛，看了蚊子一眼，說：「這對我來說都一樣，你來時我沒注意，你離開時我也不會在意。」

這個寓言故事，談的是上級主管對於個人或團隊價值貢獻的評價。

如果，你自認是隻勤奮採蜜的蜜蜂，但到頭來，卻驚覺自己在主管心中，只是牛角上那隻毫無存在感的蚊子，你作何感想？而你所轄團隊，又如何看待此事？

價值存在感超低的可能原因如下：

一、績效不夠突出：個人或團隊或能發揮基本功能，但缺乏創新創意，沒有亮眼的特殊貢獻，整體表現平平，所以無感。

二、努力方向有誤：個人或團隊或許夙夜匪懈、奮力操持，但產出和上級主管期待方向不同，也就是沒對到點，所以無感。

若是上述第一個原因，不管是努力不足或是能力不夠。總歸一句話，得自行檢討改進，在此先略過不談。若是第二個原因，明明你或團隊全力以赴，但卻因劃錯重點，導致徒勞無功，除了沮喪外，也不免覺得哀怨吧！

不管無感的原因是因功能不彰或劃錯重點，問題持續下去，將迫使上級主管採取行動。

首先，因資源有限，得做到最佳配置及運用。若特定單位一直無法繳出成果，則將該單位資源挪移到其他更具產值的團隊，是必要的作為。

知曉投資理論者都清楚，哪個標的投資報酬率最高，資金必朝該標的挪動。於是，績效無感單位資源將遭逐步限縮，而在巧婦難為無米之炊下，更難交出有感成果，陷入惡性循環。

當單位績效屢屢不符預期，更換單位主管或縮減員額，都將是上級主管下一階段的措施。

如何避免劃錯重點呢？可以運用行銷學常用工具「客戶同理心圖」，藉由關注上級主管平時常看到什麼？聽到什麼？想些什麼？說與做些什麼？釐清其在意的需求與痛點。

以寓言中的公牛為例，公牛常注視眼前的草地，聽見牛群談論青草不足問題，想到春天將至，初生小牛可能面臨糧荒，說與做的是尋覓新覓食地議題。基於這些，可彙整出痛點在於糧草不足，需求則是解決糧荒。

若此時，蚊子基於對水的敏銳度，提供公牛水源方向資訊，作為尋覓草地的機會點。或是，藉由蚊子幫綿密網絡所獲情資，告知公牛何方位有外地牛群，正朝此搶地盤的威脅資訊，協助公牛預先防範。如此，蚊子對公牛來說，就再也不是毫無存在感的小生物了。

領導者對於任務優先順序的安排，決定團隊資源走向。如果排序方向與上級主管背道而馳，將影響自己及團隊的價值評價。

為確認方向的正確性，得留意上級主管的回饋資訊。如果，上級主管常說「辛苦了。」別以為這是寬慰話語，這句話可能隱含只見辛勞不見價值的警訊。若上級主管說的是：「你們究竟在忙些什麼？」就得敲醒更大的警鐘，這可能代表自己或團隊的存在價值不明。

為了不讓自己和團隊落入沒有功勞，只剩苦勞；或是沒有苦勞，只有疲勞；或即使疲勞，職位也不牢的窘境。積極了解上級主管的需求與痛點，再對焦與對接期望，才不至等到績效考核時，才訝異地發現，自已和團隊在主管眼中，只有蚊子般丁點份量與價值。

公牛 蚊子

延伸閱讀

台灣團隊「有用主張」受邀參加瑞典諾貝爾燈節

中華傳播管理學會改選 新團隊關切民調查核、NCC卡關兩大議題

高雄林園中汕段不利耕作地 經濟部次長：納產業園區方向評估

剛果神秘疾病增至406例 發燒、身體疼痛…聯合國派團調查

相關新聞

華航串聯全球航網 三面進擊…擴大客貨載運量能

華航全球航網大串聯，客貨運同步高飛。總經理高星潢9日宣布，華航三面向擴大全球航網布局，第一步明年歐洲布拉格、維也納擴大增...

華航今年營運豐收 年終獎金新高可期

華航今年營運可望豐收，由於獲利走高，華航員工今年終獎金相當可期荷包滿滿，有望突破之前發六個月年終獎金的歷史紀錄。

長榮、陽明11月營收順風 運價逐步回升後續表現樂觀

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（9）日同步公告11月合併營收，由於11月運價回檔，雙雄單月營收均呈現月減、年增表現，但隨11月底國...

三因素 牽動遠東-北美運價

貨攬業者昨（9）日透露，因美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，加上航運聯盟於12月9日至1月12日共計取消721班...

智慧經營／中租控股董事長陳鳳龍 租賃業最佳代言人

中租控股董事長陳鳳龍進入租賃行業已將近40年，除了領導中租控股逐步茁壯、穩坐租賃業龍頭之外，陳鳳龍更已經擔任過四屆的租賃公會理事長，堪稱產業最佳代言人。

發現薇趨勢／當AI跨足電商領域…

AI已經成為引領全球科技方向的標的，除了我們熟悉的文字、圖像、影片等內容生成技術，許多玩家還希望透過AI顛覆舊產業，創造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。