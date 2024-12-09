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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

發現薇趨勢／當AI跨足電商領域…

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

AI已經成為引領全球科技方向的標的，除了我們熟悉的文字、圖像、影片等內容生成技術，許多玩家還希望透過AI顛覆舊產業，創造新格局與新商機。

近期Perplexity AI推出「購物助理」功能，雖然尚未公開具體的成績數據，但其創新的特性已經引起廣泛關注。

該功能允許用戶直接在搜尋結果中購買產品，無須跳轉至其他網站，並提供免運費服務。有別於我們過去熟悉的推薦系統，AI購物助理的出現，可說是電子商務領域的一次嶄新整合。

從優化用戶體驗到提升營運效率，AI在電子商務的應用已經成為電商平台在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵。透過結合大數據分析與深度學習演算法，AI在電商領域展現了多樣化的創新應用。

首先，「個性化推薦」是AI在電商中的明星功能之一。AI能分析用戶的瀏覽歷史、購物行為、興趣標籤，為用戶提供符合需求的產品建議，提升轉換率。

例如，Amazon平台運用協同過濾技術，實現「購買此商品的顧客也買了什麼」的推薦系統。同時，AI能動態定價，根據市場需求及競爭對手的價格而變動，為用戶提供最具吸引力的購物方案。

其次，AI的智能客服與聊天機器人改善了電商平台的客服體驗。雖然大多數用戶還是傾向真人溝通，但對於查詢訂單與解答常見問題，AI客服還是能有效率地解決問題。語音助理技術漸漸普及，例如Alexa或Google Assistant，用戶可以直接以語音完成搜索與下單，十分便利。

行銷方面則透過用戶行為數據，AI能預測消費者的購買意圖，並推送個性化廣告和促銷訊息；此外，AI還能自動優化廣告投放策略，確保在最佳時間與渠道接觸到目標用戶。

而最新推出的AI購物助理是什麼呢？它是一種基於人工智慧技術的虛擬助手，會分析用戶偏好、瀏覽歷史與購買行為，提供個性化推薦，幫助消費者快速找到所需商品。

AI購物助理還可以回答產品相關問題、比較價格、追蹤折扣，協助完成下單與支付過程，甚至一些更高階的功能，如圖像搜索與語音互動。

透過AI購物助理，購物變得更加智慧化與高效，適合追求快速與精準消費體驗的現代用戶。消費者不再經過繁瑣的論壇爬文、比較網友評論、各家電商網站比價等，只需要對AI購物助理說明需求。

如「我要買一台適合剪輯影片的筆記型電腦，16GB記憶體，輕薄，預算在3萬元以內」，AI就會提供符合條件的產品，還會自動比價，使用者可以透過與AI互動，了解更多產品細節，最後在AI購物助理頁面一鍵下單，節省了許多寶貴時間。

智慧型手機被視為相機、隨身聽、遊戲機、交友軟體等各項功能的匯流，而AI購物助理則整合使用者在電商世界中的情境與步驟。

根據調查公司Attest的最新報告，美國約44%的消費者計劃在黑色星期五使用ChatGPT等對話式AI工具搜尋折扣資訊，並有近40%的受訪者表示完全信任AI提供的資訊。

AI跨足電商確實能消除許多使用者的購買焦慮，一站解決從「買什麼」到「哪裡買」的麻煩。科技的終極目標就是縮減個體處理事務的時間，但便利的背後，犧牲的是爬文與比價的驚喜。若是進入購買生日禮物情境，還得承擔禮物大同小異的風險，壽星若一次收到十瓶薰衣草身體乳，恐怕就笑不出來了。

AI 消費 電商

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