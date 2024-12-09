AI高效能運算助攻 崇越11月營收登同期新高

半導體材料通路商崇越科技受惠於人工智慧（AI）與高效能運算應用快速成長，先進製程需求攀升，帶動光阻、矽晶圓、研磨液、石英及晶圓載具等半導體材料銷售成長，今天公布11月合併營收約新台幣52.2億元，年增31.7%，創歷年同期新高。

崇越今年前11個月累計營收突破500億元、達515.5億元，年增13.7%，改寫歷年同期新高，已超越去年全年營收492.7億元。

崇越發布新聞稿表示，隨著年底進入環保工程完工認列旺季，全年營收及獲利有望創新高。

崇越指出，因整合需求銷售半導體、光電等產業的精密材料、零組件及設備，提供環保綠能系統規劃服務，目前崇越半導體材料暨電子材料銷售占比約8成，環保工程占比逾1成，近年將業務觸角擴及大健康產業。