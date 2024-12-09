桃園豪宅版圖大洗牌！中路、經國重劃區奪冠亞軍 傳統豪宅聚落退居第三

桃園豪宅熱區版圖大洗牌，據實價登錄網資料顯示，今年前11月桃園市豪宅版圖更迭，總價逾4,000萬元高價住宅中，中路重劃區、經國重劃區各以總交易量34、23戶居第一、二名，傳統豪宅聚落藝文特區則以21戶、退居第三名；第四、第五名則分別為蘆竹南崁、中壢青埔生活圈，交易量各達12戶、6戶，總計前11月五大區共成交103戶高價宅。

台灣房屋莊敬直營店店長曹以新指出，以桃園市豪宅交易熱區前三名來看，居冠亞軍的中路、經國重劃區屬於蛋黃重劃區，包括「腹地廣大」且屬於鬧區，「綠覆率高」且緊鄰水岸，吸引中悦、國泰、遠雄等知名建商進駐推出景觀宅，受高資產族群喜愛，最後近中路和八德交流道、「交通便利」等三大優勢，讓兩大重劃區成為桃園市新豪宅聚落區。

以房價來看，五大高價宅區中，以青埔每坪成交價51萬元居冠、平均一戶總價約4,545萬元，其次為藝文特區、經國重劃區的每坪成交均價45.5萬元、44.8萬元，總價各達6,588萬元、6,429萬元，中路重劃區每坪單價為42.8萬元、平均總價為5,322萬元。南崁每坪成交價為42.8萬元、平均總價約5,322萬元。