聯聚建設攜手米蘭建築大師 暢談城市美學

聯聚文教基金會8日在臺中國家歌劇院中劇院舉辦「聯聚與談會」，以「Sculpting the City 美學造市」為主題，邀請來自義大利米蘭的ACPV ARCHITECTS兩位創辦人，主席Antonio Citterio、執行長Patricia Viel，與聯聚建設創辦人暨董事長江韋侖，共同探討建築設計如何影響城市美學。

在這場聚焦東西方文化交流的盛會中，聯聚建設與ACPV ARCHITECTS分享雙方合作的三件建築新作：「聯聚理安大廈」、「聯聚中衡大廈」、「聯聚方維大廈」為台中地標建築注入全新視角。

兩位國際建築大師出席聯聚與談會的活動消息一出，即引起廣大迴響，除聯聚建設住戶、建築同業外、全台大專院校建築設計相關科系的師生，及對建築美學有興趣的民眾熱烈索票，讓現場座無虛席，因為場內席位有限，聯聚建設更特別為無法候補到座位的觀眾進行網路轉播。

此次聯聚與談會主講者為建築師Antonio Citterio和Patricia Viel ，兩位共同創立的ACPV ARCHITECTS 享譽國際，總部位於米蘭，Antonio Citterio更被譽為義大利設計傳奇人物，設計領域不僅涵蓋建築，也是傢俱設計師、工業設計師，作品曾獲MOMA紐約現代藝術博物館典藏。ACPV ARCHITECTS作品遍及世界各地，包括巴黎、倫敦、米蘭等全球12座寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店，ACPV ARCHITECTS與聯聚建設在建築觀點上有許多共通之處，受經典啟發，並致力於追求美學新觀點。

今年成立三十周年的聯聚建設，關注台中的永續發展，重視企業社會責任，旗下地標建築「聯聚中雍」、「聯聚瑞和」，曾於疫情期間打上「台中加油」的打氣燈光，為許多台中市民帶來溫暖力量。

江韋侖在與談環節也上台與ACPV ARCHITECTS的兩位創辦人互動，並談到開啟雙方合作的淵源，江韋侖表示，因為工作的關係，三十多年來，與義大利的建築、文化、藝術、生活有不解之緣。與ACPV ARCHITECTS合作前造訪全球ACPV的重要作品觀摩與學習，過程中發現他們對美學有相當程度的堅持與表現。

Antonio Citterio進一步補充，雙方的交集，早在三棟建築合作之前，最感到驚喜的是「第一次踏入江先生的辦公室，一眼就看見數件我的作品。」

當Antonio造訪聯聚建設辦公室時，發現空間內使用了許多由他設計的傢俱，江韋侖多年前購藏時，其實並不知道設計者之名，純粹因為喜愛而收藏，這無疑為雙方的合作奠定了良好的基礎，也透露雙方設計觀點的契合。

在聯聚與談會上，ACPV ARCHITECTS兩位創辦人暢談，與聯聚建設首次合作的三件新作設計理念。Antonio Citterio表示，「能夠影響城市的天際線，是建築師巨大的榮幸，而我們正在非常精確地做到這一點。」並提到特別關注這三棟地標建築，如何與城市對話，Patricia Viel提到「每個城市、每個地方，都有獨特的和諧基調」在建築設計時，首先需考量到基地條件與坐落城市的特質，並期盼新作品能為台中帶來全新的視野、以人為本的城市空間。

ACPV ARCHITECTS兩位創辦人，進一步透過聯聚建設合作的三件作品，分享他們的設計理念與哲思。Antonio Citterio提到：「理安是非常重要的住宅作品，因為它結合了兩大主題，自然與建築。」ACPV ARCHITECTS尤其關注城市與自然的結合，樓高39層的「聯聚理安大廈」，以垂直綠化概念貫穿整棟建築，讓綠意融入建築成為住宅環境的一環，增添建築柔和感及居住者的舒適性，也呼應三件新作共同座落的台中七期重劃區，完善公園規劃與豐沛綠意。

關於「聯聚中衡大廈」，這棟樓高37層的商辦設計，Patricia Viel分享「中衡大廈的塔樓式設計深具經典韻味，這種設計靈感是來自密斯·凡德羅，它的細膩之處，在於打破傳統塔樓直上天際的輪廓。運用玻璃、框架及方塊體積的變化形成有趣對比」。

江韋侖進一步補充，主建築物將命名為Uffizi，與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，外立面營造出一種螺旋向上的動感，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，兩者之間，將打造一個公共廣場Piazza，為人們提供一處傳達義式生活風格的散步空間，與城市共善。

Patricia Viel分享方維大廈的立面設計精緻細膩，這在某種程度上，讓人想起經典永恆的歐洲建築，並因加入大自然的元素更加豐富。Antonio Citterio則提到，對ACPV ARCHITECTS來說奢華即品質，當探討品質時，自然會觸及那些經得起時間考驗，永恆不變的元素。並進一步補充，在建築設計規劃時，不只考量居住者的觀點，他認為行人由下往上看的第四個建築立面，也同等重要，方維大廈透過強調陽台在建築立面的律動感，以及雙棟平行建築的設計，突破常規大膽突破，從而減輕建築的量體感，讓建築與都市景觀共融。

聯聚與談會，不僅由ACPV ARCHITECTS創辦人帶來精彩的分享，更在Q&A環節中，讓現場賓客有機會和與談人互動，來自建築與其他專業領域的賓客，提問面向多元，現場氣氛相當熱絡。

關於雙方的合作，江韋侖也有感而發表示：「與 ACPV 合作，深刻感受到求真、求善、求美的熱情，有溫度的生活情感，人生與建築之間最佳詮釋。」