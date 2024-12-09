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2024「年輕學者研究成果獎」名單揭曉 共五位學者獲獎

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央研究院9日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由中研院長廖俊智頒發獎牌、獎金給五位年輕學者，包括中研院副研究員蔡政江、台灣大學副教授黃彥婷、台灣大學教授李承叡、台灣大學副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學副教授盧正恒。 圖／中研院提供
中央研究院9日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由中研院長廖俊智頒發獎牌、獎金給五位年輕學者，包括中研院副研究員蔡政江、台灣大學副教授黃彥婷、台灣大學教授李承叡、台灣大學副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學副教授盧正恒。 圖／中研院提供

中央研究院9日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由中研院長廖俊智頒發獎牌、獎金給五位年輕學者，包括中研院副研究員蔡政江、台灣大學副教授黃彥婷、台灣大學教授李承叡、台灣大學副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學副教授盧正恒。

廖俊智表示，中研院「年輕學者研究成果獎」是國內少有為學術生涯剛起步的學者設立的國家級獎項，獎項設立28年來激勵許多年輕學者，肯定得獎人研究成果。藉此激發研究人員從事創新性與前瞻性的研究，作出重要貢獻，發揮潛在的影響力。

廖俊智還提到，此獎項審查程序嚴謹，獲獎者均為一時之選。今年五位獲選年輕學者研究領域多元，包含數學分析、氣候變遷機制、農作物馴化、英美文學、歷史研究等。五位獲獎者感謝家人的陪伴，以及研究團隊夥伴在專業上的互相支持，更在典禮上熱情分享研究歷程與故事，無論是靈感乍現的激動，還是突破瓶頸的喜悅，都展現出對學術探索的熱忱與追求。

中研院數學研究所副研究員蔡政江反證1987年以來對波前集基本結構的普遍猜想，為p進位群上的調和分析創造新的思考方向。他特別感謝一路上指導鼓勵自己的老師及朋友，大家慷慨交流學問、分享新知，幫助他達成今日的成果。他也向家人表達深深的感激，強調親情的支持是推動他前行的重要力量。

台灣大學副教授黃彥婷專注於北半球中緯度的能量收支變化和大氣環流的交互作用，提出氣候變遷機制；李承叡教授以演化與生態學的視野，探討亞洲本地農作物馴化及遺傳多樣性；曼紐爾副教授從障礙理論的視角，深入分析十九世紀英美文學經典的視覺改編文本；陽明交通大學副教授盧正恒結合地方和帝國視角，利用新史料及跨學科研究方法理解清代臺灣，更勉勵莘莘學子，勇敢追求自己的夢想。

中研院表示，本年度申請案競爭激烈，總報名數高達81件：數理組37件(含跨領域6件)、生命組19件、人文組25件，各分組都經過預審、初審、複審程序，再由三組聯席審查委員會仔細討論決議得獎名單。每位得獎者獲頒獎金新台幣30萬元、研究獎助費新台幣30萬元及獎牌1面。

中研院 台灣大學 新台幣

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