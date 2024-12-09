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兆豐投信深耕性別友善職場文化 榮獲臺北市職場性別平等認證：入圍獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信推動性別平等之努力獲得肯定，憑藉長期推動性別友善職場環境的優異表現，榮獲臺北市政府頒發「臺北市職場性別平等認證：入圍獎」殊榮，展現企業落實性別平等的具體成果。

作為具有指標性的「臺北市職場性別平等認證」，以推動性別平等的相關機制、促進組織決策的性別平等、促進薪資待遇性別平等共八項指標、31項基準嚴格審核。兆豐投信建立工作與生活相互平衡的制度，提供員工彈性工作與安排所需支援，且不定期舉辦線上、實體性別平等教育訓練，以提升員工性別平等意識等具體措施，為同仁打造彈性且舒適的工作環境。

兆豐投信董事長陳佩君表示，公司一直致力於建構平等友善的職場環境，透過制度化的管理方針與具體措施，確保所有同仁不分性別都能獲得公平的發展機會，在人才培育方面，公司持續推動性別意識培力課程，強化主管與同仁對性別議題的敏感度；在制度面向，則建立完善的性騷擾防治機制、育嬰留職停薪制度等友善措施，協助同仁在工作與家庭間取得平衡。

兆豐投信透過企業永續執行小組，監督性別平等相關規範的落實情況並承諾將性別平等視為公司核心價值，持續推動性別平等政策，為員工打造更優質的職場環境，進而朝向更友善、更平等的方向發展。

兆豐 職場

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