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電商搶雙12商機momo暖身慶訂單年增三成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

年末購物火力全開，電商搶攻年底雙12大檔期，台灣最大電商富邦媒（8454）公布旗下momo購物網月初推動《1212年終盛典》暖身慶以來，訂單數年增逾30%，包括家電換新升級、跑趴流行新裝、耶誕佳節送禮燃起年末商機。

momo購物網表示，將在雙12大手筆回饋忠實mo粉，看好年末家電換新、跑趴流行新裝、耶誕佳節送禮等消費需求助攻買氣，12月1日暖身慶開跑至今，訂單數平均年增超過30%。momo《1212年終盛典》也將在雙12當天加碼促銷推動買氣到最高點。

momo發現站上「家電」掀起換年末新及尾牙採買需求，因2014年「住宅家電汰舊換新」節能補助即將截止，呼籲消費者把握高額回饋買電器。進入正慶期間，也將加碼回饋，催出年底最大波買氣。

PChome 24h購物觀察今年度的消費趨勢，寵物搶占市場，特別貓孩周邊的熱銷Top3為貓砂、貓糧、自動貓砂機熱賣，在雙11、雙12等電商促銷大檔期間，飼主們趁機大量囤貨消耗品，貓類用品11月業績較10月同期成長超過35%，其中貓糧也有28%增幅，在雙12暖身慶期間，業績彈升最為顯著的也是貓砂與貓砂機。

momo 家電

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