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Uber Eats併購foodpanda 公平會宣布再延長60天

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業，公平會今天否決併購案。圖／本報資料照片
Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業，公平會今天否決併購案。圖／本報資料照片

外送平台Uber Eats5月宣布，以約新台幣308億元現金併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，全案需經公平會同意，公平會今天宣布審查結果，公平會副主委陳志民表示，由於此案仍要進一步審議，因此決定延長60個工作日，最晚到3月21日會通過。

陳志民表示，原因有二，一是兩平台市占率很高，結合案集中度增加後，對市場集中度限制結果顯著，所以要多一點間進一步經濟分析。其二，另外行政程序法對重大結合案要求對當事人要保障，因此要請當事人到會說明。

此案在11月18日業者審查文件備齊後進入審查程序，原本應在12月19日前完成審查，若有必要，可再延長60天，但此案全民關注，公平會今然舉行委員會議討論此案，宣布將延長60天審查。

併購 公平會 新台幣

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