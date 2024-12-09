Uber Eats併購foodpanda 公平會宣布再延長60天

外送平台Uber Eats5月宣布，以約新台幣308億元現金併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，全案需經公平會同意，公平會今天宣布審查結果，公平會副主委陳志民表示，由於此案仍要進一步審議，因此決定延長60個工作日，最晚到3月21日會通過。

陳志民表示，原因有二，一是兩平台市占率很高，結合案集中度增加後，對市場集中度限制結果顯著，所以要多一點間進一步經濟分析。其二，另外行政程序法對重大結合案要求對當事人要保障，因此要請當事人到會說明。

此案在11月18日業者審查文件備齊後進入審查程序，原本應在12月19日前完成審查，若有必要，可再延長60天，但此案全民關注，公平會今然舉行委員會議討論此案，宣布將延長60天審查。