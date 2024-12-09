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Uber Eats、foodpanda併購案 公平會審查最新進度曝光
兩大外送平台併購案有新進度，公平會9日下午突然宣布召開記者會說明審查進度。公平會副主委陳志民表示，經過委員充分討論，決議延長審議60個工作天，最晚結果將在明年3月21日結果出爐。
外送事業Uber Eats、foodpanda合併案資料11月18日才備齊，依照審查程序，最快將在30個工作天、今年12月19日前准駁，最晚則可再延長60天，能延至明(2025)年3月前做出裁決。
據了解，公平會本來本周沒有委員會，但考量到外送平台併購案是外界矚目案件，今日下午2時臨時開委員會，經過將近2個小時會議，在下午5時召開記者會說明審查最新進度。
陳志民表示，Uber Eats、foodpanda各有相當市佔率，結合後市場集中度將增高、限制競爭疑慮更為顯著，必須進一步就「限制競爭不利益」、「整體經濟利益」進行經濟分析。
陳志民指出，為確保結合審查程序符合行政程序法的正當程序要求，在重大結合案作成決定前，均通知結合事業到場陳述意見，故將通知結合事業到場陳述意見，有延長本案審議期間的必要，公平會最遲應該在2025年3年21日前完成審議。
陳志民強調，雖然依法可延長60天的工作日，但實際做出決定的時間，會視案件審查進度及公平會議討論情形而定。
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