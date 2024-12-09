Uber Eats併foodpanda答案揭曉？公平會下午5時緊急記者會
Uber Eats併購foodpanda案全民關切，各界反對聲浪不小，公平會最後審查結果備受關注。公平會突然宣布今天下午5時將召開記者會，主題正是有關「Uber Technologies, Inc.擬與富胖達股份有限公司及帝力佛英雄商城股份有限公司結合案。」，一般預料此案將有重大進展。
公平會對是否宣布併購審查結果並未證實，公平會之前曾說此案最快12月19日會有結果，有必要延長會在明年3月21日前拍板。但今天傳出公平會已召開委員會議，此案是否提前揭曉，全民關注。
公平會主委李鎂昨坦言，Uber Eats併購案如成功，國內市占率將達9成，而不是8成，確實有市場集中度問題，所以才要依照禁制法規審理。此案補件後於11月18日開始審查，12月4日會再召開專家學者跨部會議，依法須在1個月內，也就是12月19日前准駁，必要時可再延長60個工作日。
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