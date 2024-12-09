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築間喜迎冬季商機 全年營收挑戰歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣連鎖火鍋第一品牌築間（7723）11月營收表現出色，第四季在聖誕節、元旦跨年等聚餐商機帶動下，業績有望顯著成長，並推升12月及全年營收表現雙創歷史新高。

築間9日公告2024年11月合併營收新台幣4.42億元，較去年同期成長2.96％，維持上月表現水平；在旗下品牌門店總數規模持續擴張下，推升累計1-11月合併營收52.72億元，年增0.46％。

在新品牌推出及品牌門市規模擴展的雙重助力下，築間11月營收表現4.42億元，較去年同期成長2.96％。根據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，顯見出火鍋餐飲在市場上的龐大商機。築間目前共有「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」3個鍋物品牌，隨著入冬後氣溫持續下探，火鍋越賣越熱，將進一步推動門市業績成長。

築間在持續調整品牌結構的同時，積極推出新品牌，目前擁有13個餐飲品牌，泛及鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等多元類別。近幾年，集團加大力度在燒肉品牌的發展，繼「燒肉Smile」及「本格和牛燒肉放題」之後，先後推出「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶韓國烤肉」及「築間燒肉本命」等新品牌，11月在台中公益路一級戰區開出「築間燒肉本命」3號店。集團看好桃園人口成長、消費潛力及年底聚餐商機，12月下旬網路人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」全球第27間分店將進駐新光三越桃園站前店，持續擴大燒肉品牌的事業版圖，燒肉類別營收占比已超過20％，成為集團另一個營收來源主力。

為保持品牌的每月業績增長，築間不間斷地優化旗下全品牌的菜單內容。「築間酸菜魚」自去年12月推出後，廣受消費者喜愛，並維持在高水平的業績表現。為了進一步提升門市營業額，集團第四季針對部分門市的菜單再優化，將原有的單點菜品升級為「酸菜魚個人火鍋」吃到飽，強化「湯比魚更鮮」的特點，持續搶攻冬季冒煙商機，期能推動業績進一步的增長。

展望第四季，築間將持續專注於目前10個品牌聚落的規模拓展，隨著12月迎來火鍋旺季，及年末聖誕節、元旦跨年與農曆春節前的聚餐商機，集團旗下全品牌門市業績有望迎來跳躍性地成長；在集團近200間門市的業績貢獻下，12月及全年營收有望挑戰歷史新高紀錄。

火鍋 營收

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