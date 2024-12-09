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嘉澤投入4.52億元 向光明購入南港新辦公空間

中央社／ 台北9日電

連接器股王嘉澤購置新辦公空間，今天宣布投下新台幣4.52億元，向紡織廠光明買下位在台北南港的建物及附屬廠務設備，以因應公司業務擴展及產能規劃所需。

嘉澤目前總部位在基隆大武崙，公司11月董事會就決議通過，授權董事長於10億元額度內，購置不動產作為自有辦公室使用。嘉澤今天正式公告取得台北南港區不動產，土地面積約88.82坪，建物面積約714.5坪，交易對象為上櫃紡織廠光明。

光明今天同步公告，出售台北南港不動產予嘉澤，預計處分利益約1.91億元，但實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。

嘉澤是國內連接器股王，主要生產高精密的CPUSocket基座，受惠伺服器與桌上型電腦平台升級，帶動CPU Socket需求，嘉澤今年前3季稅後純益63.68億元，較去年同期大幅成長46.9%，每股純益高達56.9元。

另外輝達（NVIDIA）GB200新AI伺服器導入液冷散熱技術，帶動快接頭需求暴增、供不應求，嘉澤也迅速切入快接頭市場，預計明年開始出貨，可望為公司挹注新營運動能。嘉澤上週股價一度衝破2000元大關，創歷史新天價，今天終場股價下跌15元或0.77%，收1935元。

嘉澤 股王

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