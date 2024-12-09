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台泥集團暫停加國電芯廠計畫 台商籲投資停看聽

中央社／ 溫哥華8日專電

台泥集團旗下能元科技加拿大電芯廠建廠計畫喊停，令加拿大政商界震驚遺憾。卑詩省台商則稱，加拿大明年經濟恐會更糟，投資暫時停看聽是正確的選擇。台商們也彼此打氣，稱要學習台灣棒球隊努力不懈的精神。

1年前，台泥集團宣布旗下能元科技（E-One Moli）投下新台幣255億元，在加拿大溫哥華打造高性能三元鋰電池電芯廠，加拿大聯邦政府與卑詩省政府並共同出資新台幣48億支持這個全球首座「使用100%綠電」的低碳高動力電芯廠。未料1年後，台泥決定暫停該投資計劃。

台泥的決定顯然是受到全球經濟低迷的影響，尤其電動車電池市場波動巨大，今年已有多家歐美電池廠宣布暫停或撤資，能元科技發聲明表示：「過去1年，我們看到全球電氣化項目大幅縮減，超過17個主要鋰離子電池製造投資被取消或推遲。」

能元科技位於卑詩省楓樹嶺（Maple Ridge）的工廠目前每年可生產2400萬個電池芯，擴廠計劃將使產能達每年1億3000萬個電池芯，但公司未能為此擴張計劃找到主要大客戶，因此暫時收手。

從事汽車行業的前卑詩省台灣商會會長曾耀華表示，今年景氣已經很糟糕，預料明年會更糟糕，所有的需求都在縮減，汽車銷量也將嚴重緊縮，加上中國生產的電動車和電池大打價格戰，加劇了不穩定因素。「現在不適合進行任何投資，持有現金才是王。」

北美洲台灣商會聯合總會副會長許志遠也表示：「川普提出對加拿大所有商品將課徵25%的關稅是巨大威脅，阻礙了任何想投資加拿大的企業。」他說，即使生意和美國沒有關係，但若加拿大整體經濟不好，任何企業都會受到牽連。」

卑詩省台灣商會會長翁家婷說，企業家們都感受到景氣低迷，因此昨天舉行的耶誕晚宴上，精心設計了一系列熱鬧活動來振奮會員的信念，尤其帶領大家高唱12強棒球賽中的熱門應援曲「台灣尚勇」，令會員們情緒高亢不已。

翁家婷說：「台灣棒球隊奪冠真是非常激勵人心的故事，想想他們從來不輕言放棄，逆境中脫穎而出。我就想讓會員們知道，儘管大環境不佳，但台灣商會是堅強的後盾，還有駐溫哥華辦事處和台貿中心鼎力相助，何愁走不出困境？」

台灣與加拿大於12月5日甫簽署「優質企業（AEO）相互承認協議」，雙方海關將給予對方AEO出口業者便捷通關等優惠措施。駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣也鼓勵台商要越戰越勇，「相信這會是雙方經濟的一劑強心針，台加關係黏度越來越高，將締造更大的互惠雙贏」。

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