不是藝文、青埔！桃園豪宅熱區版圖洗牌 今年這區第一名
台灣房屋集團根據內政部實價登錄最新數據，統計2024桃園市總價逾4,000萬成屋豪宅五大交易熱區，最熱賣的區域，不在藝文也不是青埔，由中路重劃區以34戶交易量奪冠，南崁溪水岸的經國重劃區則以23戶居次。
傳統富豪聚落的藝文特區，則以21戶排名第三，第四、第五名則分別為蘆竹南崁、中壢青埔生活圈。而單價表現，青埔以平均51萬居冠，平均總價最高則是藝文特區6,588萬。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近20年來，桃園高總價宅版圖有明顯變化，位於市中心的藝文特區，近桃園展演中心與桃園市立圖書館總館，早年是在地人的豪宅不二選擇，不過隨著區域發展飽和，近年新案供給少，市場以中高屋齡物件居多，七、八年前逐漸轉向青埔高鐵特區。
隨著近年青埔房價上漲，推案型態已由早期的大坪數轉變為小宅，相較之下，中路、經國等新興重劃區，因素地豐沛且土地形勢方正，吸引建商推案，低屋齡、中大坪數選擇多，也讓近三年中路、經國成為桃園新興高價宅熱區。
台灣房屋莊敬直營店店長曹以新指出，中路與經國重劃區躍居豪宅交易熱區榜首，主要是這兩個蛋黃重劃區，具有三大優勢。
第一，「腹地廣大」，桃園區是桃園市的首席鬧區，而中路又是桃園區面積最大的重劃區，街廓方正寬廣，有利於建商打造豪宅產品。
其次，「綠覆率高」，中路重劃區的公園綠地眾多，經國重劃區則緊鄰水岸，吸引中悦、國泰、遠雄等知名建商進駐推出景觀宅，深受高資產族群喜愛。
第三，「交通便利」，中路與經國特區鄰近高速公路，未來桃園、八德還將新增中路交流道、八德交流道，加上桃園豪宅價格親民，性價比高，磁吸台北、新北、竹北等地的高收入買家，使兩大重劃區崛起為桃園豪宅新聚落。
張旭嵐表示，央行豪宅限貸令持續至今長達10多年，為避免總價帶觸及限貸門檻，建商推案坪數明顯下修，使豪宅市場的新供給漸稀，價格表現相對穩健。
她表示，近年豪宅限貸成數縮減至3成，由於授信金額不高，且貸款流程愈來愈繁瑣，因此愈來愈多財力雄厚的買家，傾向採現金購屋，也讓近期豪宅市場無貸款交易的比重愈來愈高。
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