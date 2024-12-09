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大陸工程傳捷報！ 拿下南機社宅2區案 得標金額48億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
大陸工程指出，「南機社宅2區案」為台北市「東區門戶計畫」的重大子計畫指標之一，工程內容主要為施作地上23、21層/地下5層的一幢二棟社會住宅大樓。大陸工程提供
大陸工程指出，「南機社宅2區案」為台北市「東區門戶計畫」的重大子計畫指標之一，工程內容主要為施作地上23、21層/地下5層的一幢二棟社會住宅大樓。大陸工程提供

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程公司獲選承攬台北市政府都市發展局之「台北市南港區南港機廠社會住宅2區統包工程」（南機社宅2區案），得標金額為48.28億元。

大陸工程指出，該案為臺北市「東區門戶計畫」的重大子計畫指標之一，工程內容主要為施作地上23、21層/地下5層的一幢二棟社會住宅大樓，空間規劃除住宅單元外，尚包含住戶公共空間及低樓層商業空間的設施、身心障礙者全日型住宿設施以及住宿式長照機構單位使用空間等。

大陸工程表示，全案與南機社宅1區案相同，都是基於循環經濟理念進行開發，此外該案也將會透過系統鋁模、機電設施預組及其他永續建築技術等方式來響應聯合國永續發展目標SDGs與欣陸集團ESG理念。南機社宅2區案是大陸工程繼廣慈社宅及南機社宅1區案後，再次獲得的社會住宅統包案。

社會住宅 長照

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