林口社宅運作爭議多 國家住都董座逐一接招回應了

立法院內政委員會多名立委近日接到多名林口社宅住戶陳情，包括供不應求卻還要供給青創基地、租約期滿相關配套及冷氣設備老舊導致電費過高。國家住都中心董事長花敬群表示，林口社宅內三棟由行政院核定為青年創業基地，已由經濟部負責營運，但有部分住戶對空間使用提出意見，目前正積極溝通。

部分住戶因租約六年期滿不捨離開，花敬群強調，這是為了讓後續數百戶候補住戶得以順利入住，期滿住戶則透過包租代管或租屋補貼獲得協助，並非無政策支援，但社宅需遵循輪替機制，未來也將進一步檢討現行政策，特別針對弱勢族群或有特殊需求的住戶，討論是否能延長租住年限的可能性。

民進黨立委蘇巧慧認為，應為住戶提供更多意見表達的管道，並針對六年期滿的「二寶、三寶家庭」提出更具彈性的配套措施，像是預算補貼或其他協助方式。此外，國民黨立委牛煦庭批評青創用途可能造成資源浪費，建議將該空間轉為一般住戶使用，以解決社宅供不應求的問題。

針對住戶抱怨冷氣設備老舊及高耗能問題，花敬群表示，林口社宅的冷氣已達七年使用期限，將於後年起陸續更換為節能設備，預估涉及近1萬戶，耗資數億元。他強調，這是為減輕住戶負擔的必要措施。

在社宅分配上，花敬群提及，未來將以「生活圈」概念進行規劃，例如北市、北北基桃及宜蘭作為一體的生活圈考量，並加強掌握高雄等地因產業發展帶來的新需求，以便更精準設計社宅數量。此外，目前全台已有超過160處社宅設有超過200處社福空間，每處平均1.5個設施，包含托老托幼功能，將進一步滿足居民多樣化需求。

國民黨立委李柏毅建議，應研究六都甚至七都的社宅需求比例，並針對新進人口、自住需求及社宅需求進行長遠規劃。他同時提到，部分縣市已反映社宅需增加托老托嬰服務空間，呼籲中央與地方共同努力以完善規劃。

民進黨立委吳琪銘則提出，林口社宅的需求遠高於供應，弱勢族群更需要政策傾斜，要求國住都中心主動溝通解決住戶問題。對此，花敬群表示，將逐戶輔導期滿住戶，確保其居住權益不受影響。

此外，針對嘉義市東區安寮社宅因住戶問題延宕動工一事，花敬群坦言，過去確有住戶問題未解決，但目前已處理妥當，預計明年第一季正式開工。

花敬群最後表示，國住都中心將持續依據實際需求滾動調整政策，優化社宅的多元功能與管理機制，並加強與地方政府及住戶的溝通，為推動更全面的社宅政策努力。