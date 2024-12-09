104落實職場性平獲雙獎肯定 審視人才不看性別

台北市政府勞動局「職場性別平等認證」，從政策制度、執行成果到企業文化全面審視企業落實性別平等，一零四資訊科技（3130）落實性別平等、打造友善孕育職場環境，在57家參獎單位中脫穎而出，榮獲「銅質獎」及「創意獎」雙獎殊榮。

一零四資訊科技總經理黃于純指出，公司審視人才時，看重硬實力和軟實力，唯一不看的就是性別。

為提供職場爸媽最全面友善的照顧，一零四資訊科技設立五星級哺乳室，除了基本設備之外，也擺放體重機、母乳保鮮袋、溢乳墊、濕紙巾等育嬰哺乳用品，體貼員工；同時在2015年開辦「104希望搖籃」托嬰中心，優先提供員工申請0到3歲嬰幼兒收托服務，收托費比坊間便宜2到4成，減輕員工育兒負擔，且為鼓勵員工準時下班，以提高延遲托育費用的方式，倡導工作與生活平衡。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，托嬰中心開辦以來，平均每年有36位104寶寶誕生，員工育嬰留停平均半年就回歸職場；不僅如此，考量員工可能有家庭照顧的臨時需求，推行多種彈性班別、臨時短天期WFH（在家工作）制度，讓員工兼顧工作及家庭照顧需求。

此外，一零四資訊科技秉持「以人為本」的理念，將性別平等融入管理制度。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，公司以「職務基準暨職等評價」為依歸，確保薪資調整與晉升機會的公平；內容明訂72個職務的任務、專業技能，也涵蓋垂直、水平、跨領域發展機會，讓人才發展路徑有跡可循，員工可依「職務基準暨職等評價」審視自己的能力，能力到位就可自行舉手提報晉升，唯有透明、公平的環境，才能讓每位員工發揮最大潛力，絕不因性別或性傾向有所區別，目前員工男女比4:6，女性高於男性。

為關注員工心理健康與職場安全，一零四資訊科技透過「EAP員工協助方案」Employee Assistance Program提供員工心理與法律諮詢服務，並定期進行性騷擾防治教育訓練，建立完善的申訴管道，致力於打造安全且安心的工作環境。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄強調，性別平等不僅是一種責任，更是提升企業競爭力的關鍵；未來將持續優化政策，推動更多創新措施，期許成為性別友善職場的典範，持續運用104人力銀行的影響力，喚起更多企業對性別平等議題的重視，攜手創造更包容的職場環境。