炒瘋了？新竹最貴宅屋齡0年已轉手兩次 房價翻一倍

房仲統計實價資料，新竹已有四個社區最高成交單價站上9字頭。進一步觀察，單價最貴，高達99.5萬的「惠宇謙和」戶別，2020年6月預售交易總價僅1,310萬，隔年以1,618萬元換約轉售，今年完工轉手來到3,450萬元，屋齡0年已轉手兩次，房價大漲2,140萬元，漲幅超過一倍。

無獨有偶，排名第二，一坪逾92萬元的「富春居」戶別，2018年8月的第一手預售價格為709萬元，工程期間再以760萬換約轉售，如今屋齡4年易主，總價也來到2,430萬元，房價在6年內翻了3倍！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，疫情前的新竹房市，新案行情仍以3字頭居多，因此當時購買預售屋的買家，取得成本相對平實，然而兩項因素讓新竹購屋族出現嚴重的錯失恐懼症（FOMO），房價因此驚人狂飆。

第一個因素是，疫情後新竹碰巧迎來AI浪潮，竹科新貴的購買力暴增，追價能力突出。

第二個是，新竹地區腹地小，近年新案有限，新成屋供給更堪稱稀缺。

陳定中表示，這兩項因素加乘影響下，比起擔心買貴，竹科人更擔心買不到，尤其發展成熟、往來竹科便利的精華區段，比如關埔重劃區、竹北高鐵特區，更受園區買盤瘋狂追價，促使新竹指標社區轉手交易頻繁，價格也快速墊高。