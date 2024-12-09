唯數娛樂布局人力資源市場 子公司 Worky 深耕零工商機

看準大缺工時代下的零工商機，唯數娛樂（6626）擴大布局人力資源市場，成立子公司沃祈數位科技股份有限公司，由唯數娛樂百分百持股，以創新人力媒合平台「Worky」為核心業務，提供商家及兼職人力多元便利的高效媒合服務，也為缺工提供全新解方。

主計總處近日公布「113年人力運用調查」，2024年5月失業人口中，其中14.7萬人曾有工作機會卻沒就業，約占總失業人數約36％，主因包含「待遇不符期望」、「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」，顯示薪水不再是就業的唯一考量，能否與自身的生活步調達成平衡也是關鍵因素，現代人相較過往更重視工作安排的靈活及彈性，加上低薪通膨等社會結構問題，身兼多職的零工經濟在當前社會已相當普及。

回應勞動市場的變化與需求，Worky以AI智能及大數據為基礎，結合商家與兼職雙方的需求，自動進行匹配，以「即時性」為核心，獨創五星評價機制，商家依據兼職人員的表現、態度、個人整潔給予星等評分，兼職人員也能針對工作時的氣氛、環境、溝通項目給予反饋，評分除了影響後續系統媒合的優先順序，也能提供做為雙方的參考依據，免去傳統履歷面試的繁瑣流程，大幅降低溝通成本，進而提升整體運營效率。

Worky目前累積超過6萬名兼職打工會員，曾經接單上工的會員中，8成具商家評價紀錄，其中更有高達8成為五星兼職用戶，年齡分布以26到35歲為大宗；鼓勵會員把握每次工作表現的機會，累積正向職場信用，「評價之星Worky幫你加薪」好康活動持續進行，打每月累積越多時數的商家五星好評，就能分到越多獎金，活動總獎金最高1,000,000元。以11月為例，有位打工會員工作140小時，薪水加上獎金共領54,701元，換算時薪達390元，為基本工資時薪183元的2.1倍。

商家會員成長同樣也有亮眼表現，11月商家數月成長近6成，職缺數更是狂增1.5倍，顯見商家對於高效媒合服務的需求，刊登工作的商家會員中，餐飲業占比62%、季成長109%最多，批發零售業以26%、季成長98%居次。

而為減輕商家會員營運壓力，沃祈數位釋出多重利多，不僅上架費、刊登費全免，此外，法定餐飲從業人員須完成的供膳體檢，年底前給予供膳體檢費用補助，詳情請參考活動官網（https://reurl.cc/b32gv6）。

沃祈數位表示，在少子化的趨勢下，缺工是難以逆轉的趨勢，人力成為當代的珍貴資源，商家必須更高效有彈性的運用兼職人力，才能在正職持續減少的情況下，維持產能及獲利，為了讓兼職人力能更快速上手，團隊會派人協助商家盤點及拆解工作流程，將相對單純易上手的工作，交付給兼職人力幫忙，不僅能分擔正職沉重的工作量，還能節省人事支出。