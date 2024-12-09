台製元件最快2027年搭英共乘衛星 進行太空環境驗測
國家太空中心（TASA）表示，初步遴選4項國產衛星元件及儀器，作為英國衛星本體製造公司In-Space Missions（ISM）Faraday Dragon衛星的共乘酬載，最快2027年升空，以進行太空環境驗測，取得飛行履歷。
ISM為英國貝宜系統（BAE Systems）全資子公司，是英國衛星本體製造公司，專注設計、製造、整合、測試50至300公斤級的小型衛星。Faraday Dragon則是由ISM主責衛星本體，在英國設計、組裝、整合和測試。
TASA說明，目前TASA篩選自主研發的星象儀、相變材料、與國立陽明交大長期合作發展的太陽感測器、與國立清華大學合作研製的伽馬射線瞬變事件監測儀，一共4項國產元件及儀器，成為共乘酬載；明年將視研發成果，決定共乘項目。
TASA表示，台製元件將與新加坡、菲律賓和泰國的科學儀器，預計共16個酬載，共乘Faraday Dragon升空入軌。
TASA指出，目前Faraday Dragon升空時間不早於2027年，且此案非單純雙邊屬性，而是屬多國多邊合作案，加上存在技術研發進程等潛在變數，最終合作模式以及台灣共乘酬載數量，須以雙邊預計明年初簽訂的合作協議內容為主。
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