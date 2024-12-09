全台十大「豪宅重災區」曝！北市這區最有感 專家點關鍵原因

央行重手管制，豪宅買氣又再下滑，《591實價登錄》統計近兩年全台各區交易，前十大交易重災區中，以台北市北投區最有感，2023年總價逾7千萬交易共有45件，今年僅有15筆，腰斬不只一半，年減近7成為全台最多。

排名2、3名的台北士林及新北板橋，交易件數為36及33件，雙雙年減逾3成，其餘桃園中壢、新竹竹北、高雄鼓山等區，較去年也都出現1成以上減幅。

591房屋交易網組長林哲緯分析，去年私法人購屋許可上路後，豪宅熱度即明顯受挫，今年央行再度調降豪宅貸款成數至3成，讓豪宅市場雪上加霜，首當其衝的台北市，由於房價基期高，市場任何風吹草動都會影響買方意願。

仔細檢視區域，北市這次重災區落北投、士林等區，以北投來說，近期主要供給的北士科重劃區，今年受市場空頭干擾，加上當地房價急遽飆升，短期內買方接受度有限，導致大坪數、高總價產品去化放緩，取而代之多以2-3房自住型產品為主。

另外，新竹縣竹北市年減雖僅有1成，但今年仍有百筆交易，為上榜各區最多，其關鍵還是當地房價急遽飆升所致，尤其當前竹北縣治、高鐵等區塊預售案成交行情動輒7、8字頭，相當容易就跨過當地4千萬的豪宅門檻。