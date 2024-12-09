快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

全台十大「豪宅重災區」曝！北市這區最有感 專家點關鍵原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行重手管制，豪宅買氣又再下滑，《591實價登錄》統計近兩年全台各區交易，前十大交易重災區中，以台北市北投區最有感，2023年總價逾7千萬交易共有45件，今年僅有15筆，腰斬不只一半，年減近7成為全台最多。

排名2、3名的台北士林及新北板橋，交易件數為36及33件，雙雙年減逾3成，其餘桃園中壢、新竹竹北、高雄鼓山等區，較去年也都出現1成以上減幅。

591房屋交易網組長林哲緯分析，去年私法人購屋許可上路後，豪宅熱度即明顯受挫，今年央行再度調降豪宅貸款成數至3成，讓豪宅市場雪上加霜，首當其衝的台北市，由於房價基期高，市場任何風吹草動都會影響買方意願。

仔細檢視區域，北市這次重災區落北投、士林等區，以北投來說，近期主要供給的北士科重劃區，今年受市場空頭干擾，加上當地房價急遽飆升，短期內買方接受度有限，導致大坪數、高總價產品去化放緩，取而代之多以2-3房自住型產品為主。

另外，新竹縣竹北市年減雖僅有1成，但今年仍有百筆交易，為上榜各區最多，其關鍵還是當地房價急遽飆升所致，尤其當前竹北縣治、高鐵等區塊預售案成交行情動輒7、8字頭，相當容易就跨過當地4千萬的豪宅門檻。

林哲緯表示，當前豪宅案要能突圍而出，地段精華得是「標配」，坪數規劃也得大小適中才行，觀察下來大約50-70坪銷況相對順暢，整體走向瘦身的趨勢明顯。

資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄

央行 房價 豪宅

延伸閱讀

犯罪率高 中西部房價暴跌 芝加哥尤慘 富豪賣豪宅砍價一半

影／台北車站旁豪宅聚賭 警逐層突破…查獲德州撲克賭場送辦20人

逆轉！指徐乃麟「假賣屋真詐財」吃官司 大龍蝦總經理蔡曜丞免賠

新竹媽媽們搶瘋了 竹北市場推買千元買菜券送買菜推車

相關新聞

華航前三季獲利衝新高！ 年終獎金有望再度發6個月

華航（2610）今年前三季獲利寫下新高，第4季為航空貨運旺季，再加上油價走低加持，華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推...

和泰進口車 全新等級亮相

TOYOTA RAV4憑藉充滿霸氣的外觀、舒適的內裝和豐富全面的安全配備，贏得了廣大消費者的喜愛。自2019大改款以來，...

王克璋：年輕人買房最好選小戶型、機能擺第一

材料-KY董事長王克璋長期在兩岸經營事業，有著樸實匠人精神的他，一直以來專注本業，探索核心競爭力，為公司搶占市場前列的他...

機能優異綠覆率高 綠意核心忠誠路成購房首選

台北市天母地區向來以高綠地覆蓋率著稱，其中忠誠路更是該區的綠意核心。該路段周邊分布多座公園，包括忠誠公園、蘭雅公園、天母...

全台十大「豪宅重災區」曝！北市這區最有感 專家點關鍵原因

央行重手管制，豪宅買氣又再下滑，《591實價登錄》統計近兩年全台各區交易，前十大交易重災區中，以台北市北投區最有感，20...

醫療科技展 商機上千億

2024年台灣醫療科技展昨（8）日閉幕，六大AI科技產品在醫院的落地成為最大亮點，有多家國際買家將展開後續的採購，後續可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。