華航強化歐洲航線布局 維也納、布拉格優先增班

華航（2610）全球航網大串連搶攻全球轉機客拉高載客率。總經理高星潢宣布，考量到歐洲商務客及轉機客需求增加，台積電（2330）要在歐洲德勒斯登投資，2025年將視機隊運能規模，優先增班維也納、布拉格兩大航點。華航歐洲地區的總部今年10月也遷移到德國的法蘭克福。

高星潢分析，華航歐洲黃金六大航點全面直飛，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網布局完整，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司，

歐洲幅員遼闊，但各國的連結性很高，往來頻繁，華航在歐洲東、西、南、北都有航點，再來就是加密原有航班，因應市場改變，華航歐洲地區的總部也進行遷移，原本總部是設在阿姆斯特丹，瞄準當地客、貨運商機成長速度快，今年10月14日正式將歐洲總部搬到德國法蘭克福。

華航台北－布拉格航線每周飛航兩班，自 2023 年開航迄今，載客率達九成，為唯一提供台捷直航服務的航空公司。旅客組成除了涵蓋捷克周邊外，也吸引鄰近城市德國紐倫堡 (Nuremberg) 及德勒斯登 (Dresden) 等商務旅運需求，尤其日本、韓國、越南等經台灣中轉往返歐洲，轉機市場更是絡繹不絕，持續強化轉運樞紐核心。

高星潢進一步表示，華航布拉格航線同時搭配台北-維也納航線每周飛航4至5個班次，獨家提供維也納、布拉格雙點進出的便捷選擇，方便旅客彈性安排奧地利及捷克等周邊行程，也將視新機交付狀況、機隊運能提升，維也納逐步增至每周六班、布拉格則陸續增為每周4、5班，屆時中東歐將達每周十班之營運規模。

華航積極擴大歐洲營運版圖，每周飛航近 30 班往返歐洲的來回航班，提供逾 15,000 個往返座位，今年平均載客率超過 85 成，目前12月耶誕旺季平均訂位率也已達 8 成，其中又以英國倫敦表現最為突出，訂位率逾 85 成，華航將持續優先爭取高收益直飛客源，並充分利用六航權，透過綿密的區域航網搶攻亞洲轉機市場，每周共500 個班次，便利服務歐洲往返東南亞及東北亞轉機旅客，衝刺客運營業銷售。