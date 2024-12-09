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華航前三季獲利衝新高！ 年終獎金有望再度發6個月
華航（2610）今年前三季獲利寫下新高，第4季為航空貨運旺季，再加上油價走低加持，華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推升全年獲利再衝高；華航員工今年年終獎金相當可期，有望再度發6個月新高記錄。
另外，全年結算出爐後，2024年獲利如成功的寫下新高，等到2025年股東會通過後，華航人還有一筆員工的分紅可期待。
華航不只是2024年營運表現很好，展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，華航已經擬定兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量有望逆勢突圍；高星潢認為，2025年客運的熱絡需求，將持續處高檔不墜，尤其「中國猛獸還沒有放出來」，一旦未來中國旅客湧現，需求還會更強勁。
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