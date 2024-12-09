快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

華航前三季獲利衝新高！ 年終獎金有望再度發6個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／德國漢堡即時報導
華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推升全年獲利再衝高。本報資料照
華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推升全年獲利再衝高。本報資料照

華航（2610）今年前三季獲利寫下新高，第4季為航空貨運旺季，再加上油價走低加持，華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推升全年獲利再衝高；華航員工今年年終獎金相當可期，有望再度發6個月新高記錄。

另外，全年結算出爐後，2024年獲利如成功的寫下新高，等到2025年股東會通過後，華航人還有一筆員工的分紅可期待。

華航不只是2024年營運表現很好，展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，華航已經擬定兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量有望逆勢突圍；高星潢認為，2025年客運的熱絡需求，將持續處高檔不墜，尤其「中國猛獸還沒有放出來」，一旦未來中國旅客湧現，需求還會更強勁。

年終獎金 華航

延伸閱讀

台股大戶歸隊拚年終行情 再戰23,713點前高

榮耀號逾千名旅客滯留沖繩 航空公司放大機型載客返台

長榮航、華航 押逾120天

華航挺生物保育 守護穿山甲

相關新聞

華航前三季獲利衝新高！ 年終獎金有望再度發6個月

華航（2610）今年前三季獲利寫下新高，第4季為航空貨運旺季，再加上油價走低加持，華航第4季獲利表現有望僅次於第3季，推...

和泰進口車 全新等級亮相

TOYOTA RAV4憑藉充滿霸氣的外觀、舒適的內裝和豐富全面的安全配備，贏得了廣大消費者的喜愛。自2019大改款以來，...

手扒雞成經典傳說 香雞城如何讓老品牌重生？

戴上一雙薄薄的手套，撕開熱氣騰騰的烤雞，香氣四溢、Q彈多汁的肉質，引人食指大動。以特別育種的「樂山雞」做成的手扒雞，在唇齒間留下特殊的風味與咬感，在台灣五、六年級生的心中印下一幕幕歡樂的回憶。

醫療科技展 商機上千億

2024年台灣醫療科技展昨（8）日閉幕，六大AI科技產品在醫院的落地成為最大亮點，有多家國際買家將展開後續的採購，後續可...

明年經濟 一字預測／韓蔚廷選「協」 林之晨挑「緩」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，富邦金控總經理韓蔚廷選「協」，台灣大總經理林之晨選「緩」。

TOYOTA RAV4搭載36項防護 出遊更安心

RAV4全車標配7SRS氣囊，並搭載TOYOTA SAFETY SENSE等最高36項主被動安全防護系統，全面守護駕駛與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。