和泰進口車 全新等級亮相

RAV4曜黑魅影版於12月4日發表，全新曜黑外觀彰顯品味細節；曜黑魅影版擁有全新時尚專屬外觀，並提供鉑鑽白、星鑽銀、石漠藍、雲河灰四色供消費者選擇。和泰車／提供

TOYOTA RAV4憑藉充滿霸氣的外觀、舒適的內裝和豐富全面的安全配備，贏得了廣大消費者的喜愛。自2019大改款以來，累計銷售已超過13萬台，2024年度銷售台數亦超過17,000台，穩居台灣進口休旅車銷售冠軍。

為回饋市場，總代理和泰（2207）汽車特別全新導入RAV4曜黑魅影版，以曜黑時尚的設計風格，鎖定追求個性化外觀及精準操駕感受的客群，提供消費者更多元的選擇。

外觀霸氣時尚 品味細節出眾

全新RAV4曜黑魅影版採用專屬曜黑外觀設計，前視造型部分，以多邊形水箱護罩搭配曜黑前保桿、霧燈、下進氣壩與後視鏡，並配備LED Bi-Beam頭燈，科技感十足，更勾勒出個性大器的霸氣外觀。車側強烈的肌肉線條搭配18吋十幅式曜黑鋁圈、曜黑輪拱與側飾板點綴，以及車尾曜黑後保桿與LED光條式尾燈組設計，亦增添運動氣息。車頂部分，採用曜黑雙色2 tone設計展現個性態度，並配備全景式電動天窗及車頂置物架，裝載車主上山下海的冒險之心。車色選擇上，RAV4曜黑魅影版提供鉑鑽白、星鑽銀、石漠藍、雲河灰等四色供消費者選擇。

人性化配備多 駕駛體驗豐富

RAV4曜黑魅影版搭載新世代Dynamic Force Hybrid引擎及E-CVT無段變速系統，最大綜效馬力可達218匹，且具有21.3km/l的一級油耗表現，並配備換檔撥片，在激烈操駕時可提供駕駛更快速直覺的精準操作，提升駕駛體驗，兼具環保、性能與操控樂趣。

內裝設計上，曜黑魅影版透過座椅及飾板的專屬藍色縫線，增添座艙獨特個性氛圍，並搭配12.3吋全彩數位式儀錶板與Drive+ Link 12.3吋Wi-Fi觸控式主機，讓駕駛清楚完整掌握行車資訊。此外，曜黑魅影版亦搭載S-Flow智慧型雙區恆溫空調、Qi無線充電座、足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備，讓乘坐舒適性及使用便利性大幅提升。

全新RAV4曜黑魅影版完美融合SUV的冒險精神與豪華精緻風格，曜黑剛毅的細節設計與舒適質感內裝，展現出無可比擬的獨特魅力，無論靜止或行駛間，皆散發個性態度與動感魅力。