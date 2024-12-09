TOYOTA RAV4搭載36項防護 出遊更安心
RAV4全車標配7SRS氣囊，並搭載TOYOTA SAFETY SENSE等最高36項主被動安全防護系統，全面守護駕駛與乘客安全。
空間運用方面，後車廂享有580L超大置物空間，搭配6/4分離椅背傾倒與行李廂平整化設計，打造寬闊實用收納空間。
除了完善安全防護與絕佳大空間外，全新2025年式配備再升級，全車系標配Qi無線充電座，支援無線充電功能並具LED指示燈以掌握充電狀態，讓每次出行更加輕鬆便利。喜愛RAV4的消費者，即日起可親臨TOYOTA全國展示據點，實際體驗全新RAV4的不凡魅力。
相關資訊請參考：
TOYOTA RAV4車款展示間：https://www.toyota.com.tw/showroom/RAV4/
購車諮詢/專人聯繫：https://www.toyota.com.tw/crmarketing/2025_RAV4_1/
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