TOYOTA RAV4搭載36項防護 出遊更安心

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
RAV4全車系2025年式全新到港，標配Qi無線充電座，便利再升級。 和泰車／提供
RAV4全車系2025年式全新到港，標配Qi無線充電座，便利再升級。 和泰車／提供

RAV4全車標配7SRS氣囊，並搭載TOYOTA SAFETY SENSE等最高36項主被動安全防護系統，全面守護駕駛與乘客安全。

空間運用方面，後車廂享有580L超大置物空間，搭配6/4分離椅背傾倒與行李廂平整化設計，打造寬闊實用收納空間。

除了完善安全防護與絕佳大空間外，全新2025年式配備再升級，全車系標配Qi無線充電座，支援無線充電功能並具LED指示燈以掌握充電狀態，讓每次出行更加輕鬆便利。喜愛RAV4的消費者，即日起可親臨TOYOTA全國展示據點，實際體驗全新RAV4的不凡魅力。

相關資訊請參考：

TOYOTA RAV4車款展示間：https://www.toyota.com.tw/showroom/RAV4/

購車諮詢/專人聯繫：https://www.toyota.com.tw/crmarketing/2025_RAV4_1/

無線充電

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