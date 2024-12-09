明年經濟 一字預測／韓蔚廷選「協」 林之晨挑「緩」

經濟日報／ 記者陳美君黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，富邦金控總經理韓蔚廷選「協」，台灣大總經理林之晨選「緩」。

韓蔚廷表示，「協」反映了當前各國所需的合作精神，面對氣候變遷，各國必須攜手應對，共同推動永續發展。同時在AI技術發展下，人類與AI的「協」作成為每個人面對的新挑戰。「協」象徵跨國界與人機之間的合作，為共同應對全球挑戰與創造未來提供了方向。

林之晨表示，選「緩」是預期明年全球經濟將進入成長放緩、通膨壓力也趨緩的調整期，美國聯準會和歐洲央行預期將緩步降息，在經濟降溫與通脹控制間保持平衡，避免市場動盪與衝擊。儘管全球經濟面臨短期放緩的挑戰，長期的技術創新和產業變革仍將為突破當前困境帶來契機，為未來經濟穩步回升打下基礎。

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富邦金控 林之晨 美國聯準會

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