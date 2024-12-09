醫療科技展 商機上千億

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2024年台灣醫療科技展昨（8）日閉幕，六大AI科技產品在醫院的落地成為最大亮點，有多家國際買家將展開後續的採購，後續可帶動的採購金額上看千億元。

行政院長卓榮泰昨日觀展時表示，感謝所有研究團隊、廠商、教授、學者發展健康科技產品，不僅有助於健康台灣的落實，還可以輸出到海外進行國際醫療，這才是真正台灣驕傲的地方。

據估計，今年的台灣醫療科技展參歡人次突破21萬人，比去年成長一成以上，來台參訪的國際專業人士達3,000人以上，其中並有300多位來自全球的醫療與生醫產業公協會理事長、醫院院長和企業代表蒞臨看展。

生策會指出，今年展會最大的特點，是更廣泛的AI產品已開始在醫院落地實用，應用領域包括：一，降低醫護負擔，產品包括AI生成護理智能交班系統、語音自動生成病歷、藥品自動辨識/除錯等；二，幫助醫病溝通，產品包括虛擬醫師/護理師、風險預估系統(ex.麻醉/預後評估)；三，精準手術治療，產品包括腫瘤精準勾勒系統、降低非治療目標器官傷害、3D手術導航； 四，急性重症預警，產品包括呼吸衰竭、急性腎衰竭、腦出血、主動脈剝離等疾病的預警項目；五，精準診斷篩檢，產品包括AI影像判讀；六，AI新藥研發，產品包括新藥結構設計與基因分析與藥物篩檢。

AI 手術 護理師

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