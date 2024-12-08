佳世達AI醫材打入榮總、北醫、安法 保險公司興趣濃

佳世達（2352）布局AI智慧醫療，從硬體醫材跨入AI醫材，與帆宣系統科技（6196）今年宣布合資達宣智慧，在台灣醫療科技展展出成果：AI病患醫療保險理賠金試算平台及AI骨鬆輔助篩檢系統，浚鴻數據則展出可以推測人未來幾年健康發展的數位分身演算法。

佳世達醫療事業布局規模成形，總經理楊宏培指出，多數智慧醫療產品都是醫院買單，幫醫生做更精準的檢測是好事，所以醫療營收比重12~13%中，健保付費比率不多，多數仍為醫院買單，現在醫護人員責任多又缺工，AI能幫助分工。

達宣智慧今年新成立，此次展出AI病患醫療保險理賠金試算平台，獲得大型綜合醫院採用，該系統預先帶入21家台灣保險公司保單資料，只要病患輸入病歷號碼跟身份，將住院病房房型及手術等資料輸入，並把自己有投保的保單號碼輸入，一鍵能試算有用到哪些健保點數以及投保取得保險理賠金總額，並產生一份報告。

報告也會詳列，若需要申請保險理賠需要準備的文件，患者可以預知理賠總金額及自費項目，有利於在醫師問診時，可以預知保險理賠金額度，選擇更有利的醫療項目，對醫院來說，也有利於掌握患者餘額，建議更好的自費耗材，提高患者康復效果並創造收入。

達宣表示，這類AI服務會放在醫院的服務櫃臺，一般會配置一位具保險證照的專員提供民眾查詢服務，目前該AI服務已經在北醫體系的北醫、雙和及萬芳等院區提供。

浚鴻數據開發針對精準醫療開發數位身演算法，有如AI算命可以推測未來幾年消費者的健康發展數值，楊宏培表示，集團中AI醫材產品中以此產品申請健保給付機率較大，因為利用健檢關鍵數據，用演算法開發個人250個分身，可以預測未來症狀，提前改變生活作息，減少健保支出機率。

浚鴻營運長林佳瑩表示，人是一個生態系，身體中單一數值改變，其他身體也會隨之改變，舉例來說醫生講血糖要下降，模擬器可以模擬當血糖下降後其他的健康風險或疾病風險，可扮醫病關係中健康管理的溝通工具。

林佳瑩表示，很多消費者健檢完後看到一堆紅字，感到挫折，但不能理解相互關連性，而模擬系統可以建議首要處理項目，因為當首要因子改變，其他因子也會隨之改變，

浚鴻建立500萬人長達20年的健康醫療相關數據，透過數據及演算法，可以模擬不同屬性的人分身，理解若做哪些處置會有什麼結果，如每天運動15分鐘，哪些健康數值會變化，透過具體的生理數值跟病人溝通，而所需的個人健康數據最高可以收集148項，基本則以健康檢查或勞檢的20個項目即可，

林佳瑩表示，模擬器能模擬一個人250個分身，頂級安法診所曾用客戶在他們門診做的10幾年長期健康追蹤數據，跟模擬器預測的健康數值變化進行比對，看看模擬器是否能在客戶數據尚未發生變化前，就能用第一年資料去做預測，最後發現結果很準確，因而決定購買浚鴻的產品服務。