經濟選書／數位轉型七錯誤

數位轉型是誰的責任？對中小微企業而言，由於組織規模及業務範圍尚小，不管是要進行數位化、優化或者轉型，老闆當然需要投入且全力以赴，從需求發掘、目標設定、方案提出與計畫實施，都需要全程掌握，才能提高專案成功機率。

但對於大型企業，甚至集團組織而言，數位化或數位優化，各事業部應該分層負責。舉例來說，工廠要把品管工作從人力改成AOI（自動光學檢測），這件事廠長負責就可以了。但若要轉型或大幅度的重整，因為牽涉到資源的調整與人員的改變，領導者當然責無旁貸。

進一步言，在數位優化階段，主要在於強化組織營運效能及提升客戶體驗，企業應思考如何運用數位科技來優化價值活動（生產、行銷、人資、研發及財務）、價值系統（上、中、下游）及整個生態體系的運作效能，促使組織營運能夠卓越超群；另一方面，在客戶體驗上，也應該思考如何運用數位科技來獲取顧客（顧客樣貌的理解、顧客需求的擷取及對於顧客訊息情報的掌握）、進行業務拓展（傳遞產品／服務資訊、販售、提供服務管道），以及關係維繫（顧客服務及售後支援）等工作。亦即數位優化涵蓋整個組織上上下下各層面，公司每一位員工都有責任。不僅老闆或者資訊長（CIO）需要關心，每位同仁都應該在自己的崗位上思考如何透過數位科技來強化組織營運效能與提升客戶體驗，以提升公司在原有第一事業曲線的市場競爭力，並更進一步配合公司轉型推進第二事業曲線。

數位轉型是每個組織必須面對的課題，不僅是企業，政府、教育單位，及非營利組織，都需要重新自我檢視，以能快速回應市場變化。以下提出一個組織在數位轉型過程中需要避免的七個錯誤，提供各類型組織推動數位轉型時的參考：

錯誤一：沒有獲得最高決策階層的支持。成功的數位轉型通常需費一段時間才能看到成效， 有時甚至需要作reengineer ing，其所需投資之人力、物力相當可觀，若無CEO的有力支持將很難持續。

錯誤二：沒有獲得各功能主管的支援。建置數位轉型的過程，需要進行相當密集且耗時的討論並形成共識，包括目標、實施策略、優先順序、關鍵知識來源及各功能單位所需承擔的責任，這都需主要領導者承諾願意投入的時間，如果只是一堆兼職的成員，將無助於數位轉型的成功。

錯誤三：過分承諾以致造成不切實際的期待。數位轉型成效需長時間才能顯現，因此千萬不要給高層過度的期待，有些知識長過分誇大數位轉型之功效，認為一旦建置將可解決企業內所有的問題，這將造成反效果。不過數位轉型也需要進行效益的衡量，為公司創造價值。

錯誤四：未能有效宣揚組織數位轉型之理念，使得員工認為這只是專案小組的工作，而非全員參與。

錯誤五：選擇一個技術導向的專案負責人，而忽略了使用者真正的需求。尤其是採用許多新穎但不實用的技術平台，或者只重視特定群體的特定需求，反而造成使用者的抗拒。

錯誤六：盲目相信技術供應商或顧問公司對效能的承諾。每個企業皆有其特殊且單一的需求，千萬不要相信快速的解決方案，這將落入供應商宣傳文稿之迷惑而不自知。

錯誤七：以為當數位轉型系統開始運作，專案工作就結束了。事實上由於組織所處環境及使用者需求不斷的快速轉變，因此數位轉型應該是動態、彈性，且具延展性，隨時間演變，應注意持續維持運作的成本。（摘自《向大師學習數位轉型》，商周出版）