高效上班族／用對心法 翻轉職場未來

有朋友跟我說他賣力、用心工作，但不知為何每次公司的升遷、獎勵對象都輪不到他。事實上，要證明個人效率，用更長的工作時間不一定管用，而是要以更好的方法去表現；只要用對技巧，也能成為職場上的當紅炸子雞。而「主動」和「被動」只差一個字，結果卻是差一個「未來」。

以下八大「逆轉勝」心法，提供上班族參考。

一、發揮團隊意識：跨入企業進入組織，面對的是部門與團體，假使只想著個人如何技冠群倫，卻鄙視同儕能力不願與之溝通、合作，試問？績效不可能只靠一人堆砌，團隊並不需要這樣的人。因此，請把「眾志成城、聚沙成塔」的觀念深烙於己心，並與周遭同事共勉，你們就會是一支最優秀的團隊，主管也會以你為榮。

二、定期（不定期）績效回報：無論是例行性工作或臨時性指派的職務擔當，身為部屬應該養成「進度式回報系統」的慣性機制，不可等到開會檢討時才提報工作成效，因為那時候只是「做你應該做的事」，並且也表示你和他人沒什麼不同。

三、揚棄個人功利主義：一般職場中多少都會發現有人常常在力爭加班費額度多寡、外勤伙食補貼（駐外代表）、超時工作抵休假的合理性、油資津貼不足？卻鮮少有人會探討公司已經給過什麼？馬克吐溫說：「當你不計較任何事時，就能成就大事。」因此，當你長期將「利字擺中間」的同時，主管可能已和你漸行漸遠。

四、智識向上管理：有沒有做過「對上」的本職學能盤點（SWOT分析）呢？藉此清楚了解彼此欠缺的是什麼能力、條件？趕快動腦動筆去做一做，檢視出來後，以最有效率的時間管理法並透過各種管道蒐羅資訊，適時適所地提供給主管參考運用。

五、釐清輕重緩急的次序：籃球健將麥可‧喬丹有一項個人特質--不會為自己以往的失誤牽腸掛肚。學習超級球王的卓越特質，完全將過去拋諸腦後，開始養成天天勤記錄、事事多三思、處處宜請益的三種做事習慣，不假多時，連你都會欣賞自己的「慎謀能斷賽諸葛」呢。

六、主動出擊創佳績：你是屬於「被動症候群」患者嗎？今天起，請改變你的被動個性，先學會如何開口詢問主管需要的協力點，並學習運用同儕的能力資源，務求把「自找的功課」表現出佳績，久而久之你的主管就會發現沒有你辦不好事，同樣的，無形中公司也多了一支夢幻團隊。

七、兼任「資料庫」角色：現代人往往「記憶體容量」不足，做了一忘了二，假使你個人的能力與時間允許，可適時以「機能型身分」經常出現在你主管身邊，做到隨時提醒及歸納重要資訊的「資料庫」角色，俟時機成熟，自然「好康」的事都會降臨在你身上。

八、虛擬自我逐位標的：美國領導學家狄斯雷利說：「一生中，成功的的祕訣是當機會來臨時，你已預備好自己。」是故，先設定比你現職更高一級的職位為目標。於是你會開始不間斷地追求新知、汲取經驗…。有了合理的「虛擬晉階標的」，你就會隨時擁有充沛動能的具體表現。

文學家尼采說：「找到意義，痛苦就有了代價。」應用上述八要訣建議，你就能找到「職場意義」。