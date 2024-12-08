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元大金建構共融職場 再獲北市職場性平認證金質獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金控二度獲台北市職場性別平等認證金質獎，落實推動職場性別平等。圖/元大金控提供
元大金控二度獲台北市職場性別平等認證金質獎，落實推動職場性別平等。圖/元大金控提供

元大金控（2885）呼應聯合國永續發展指標（SDGs），認同支持「實現性別平等，女性賦權」的核心精神，將推動性別平等納入集團企業永續發展事項，並將國內外性別平等規範融入永續、人權、供應商管理相關政策，建構多元、平等、共融(DEI)的職場環境，8日二度獲頒台北市職場性別平等認證金質獎，展現落實推動職場性別平等的承諾與長期努力。

為落實職場性別平等，台北市政府推動職場性別平等認證，依據「推動性別平等之相關機制」、「促進組織決策之性別平等」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」等八項指標進行評核，頒予綜合表現超越標準的企業最高榮譽的「金質獎」，合格認證為期2年，元大金控本次是繼2022年後，再獲此殊榮。

元大金控集團女性員工占比逾六成，秉持用人唯才的精神，訂定女性於各管理階層占比目標，提供產後女性復職協助、取得認證之優良哺（集）乳室、特約托兒所、育兒津貼、好孕袋等各項措施，以及提供員工優於法令天數且支薪的陪產檢及陪產假，同時宣導同性婚姻亦適用有關婚育各項假別，營造友善孕育職場。

為增進員工福祉，集團推動員工協助方（EAPs）與外部機構合作，提供員工免付費心理及法律諮詢服務，設置線上員工協助平台，連結相關社會福利資源，提供員工一站式解決問題的管道，定期進行身心健康關懷宣導、舉辦家庭日及健走活動，以維持工作及家庭平衡。

元大金控打造安心且溫暖的工作環境，促進性別均衡，培養員工具備多元尊重與接納的態度，讓不同背景、特質及觀點的員工皆能感受到重視與支持，進而充分發揮所長、實踐自我價值，在企業決策與執行中納入多元意見，強化經營韌性。

元大金控集團定期舉辦家庭日及健走活動，以維持工作及家庭平衡。圖/元大金控提供
元大金控集團定期舉辦家庭日及健走活動，以維持工作及家庭平衡。圖/元大金控提供

元大金控 同性婚姻 職場

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