創台中新高價！義大利傳奇建築師來台與聯聚談美學

聯聚文教基金會今在台中國家歌劇院舉辦「聯聚與談會」，邀請來自義大利的ACPV ARCHITECTS兩位創辦人，與聯聚建設創辦人江韋侖探討建築設計如何影響城市美學，並分享雙方合作的三件建築新作。

ACPV ARCHITECTS 總部位於米蘭，由建築師Antonio Citterio和Patricia Viel 共同創立，其中Antonio Citterio是義大利設計傳奇人物，設計領域涵蓋建築，傢俱設計、工業設計，作品曾獲MOMA紐約現代藝術博物館典藏。

ACPV ARCHITECTS成立以來致力於追求美學新觀點，作品遍及世界各地，包括巴黎、倫敦、米蘭等全球12座寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店。

聯聚建設創辦人江韋侖表示，因為工作關係，與義大利的建築、文化、藝術結下不解之緣，並造訪了全球ACPV重要作品，過程中發現他們對美學有相當程度的堅持與表現，和聯聚精神契合，因此決定和ACPV合作。

聯聚和ACPV合作打造三棟作品，其中聯聚理安大廈近期實價揭露一坪127萬，創下台中新高價。

江韋侖表示，理安大廈位於七期惠民路、正對台中國家歌劇院，地段佳，有聯聚品牌加持，再加上與ACPV合作設計，打造獨一無二地標型建築，因此能吸引高端客戶，並創下高價。

Antonio Citterio表示，聯聚理安大廈樓高39層，以垂直綠化概念貫穿整棟建築，透過挑高設計，讓綠意融入建築成為住宅環境的一環，增添了建築柔和感以及居住者的舒適性，是成為區域最高價主因。

Patricia Viel分享樓高37層的「聯聚中衡大廈」指出，中衡大廈的塔樓式設計深具經典韻味，這種設計靈感是來自密斯·凡德羅，它的細膩之處，在於打破傳統塔樓直上天際的輪廓，運用玻璃、框架及方塊體積形成有趣對比。

江韋崙補充，主建築物將命名為Uffizi，與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，外立面營造出一種螺旋向上的動感，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，兩者之間，將打造一個公共廣場Piazza，為人們提供一處傳達義式生活風格的散步空間，與城市共善。

另一棟為方維大廈，Patricia Viel表示，方維大廈的立面設計精緻細膩，讓人想起經典永恆的歐洲建築，並因加入大自然元素更顯豐富。Antonio Citterio補充，對ACPV ARCHITECTS來說，奢華即品質，當探討品質時，自然會觸及那些經得起時間考驗，永恆不變的元素。

他表示，在建築設計規劃時，不只考量居住者觀點，行人由下往上看的第四個建築立面，也同等重要。方維大廈透過強調陽台在建築立面的律動感，以及雙棟平行建築的設計，突破常規大膽突破，讓建築與都市景觀共融。

聯聚與談會也讓現場賓客有機會和與談人互動，來自建築與其他專業領域的賓客，提問面向多元，關於雙方的合作，江韋崙表示：與 ACPV 合作，深刻感受到求真、求善、求美的熱情，也為人生與建築之間最佳詮釋。

活動尾聲時，聯聚建設以「土地記憶」為主題，呈現了一段以動畫演繹台灣建築百年演變的動畫，並由來自偏鄉的合唱團，帶來原住民歌曲現場表演，為鼓勵這群喜愛音樂的偏鄉孩子，江韋崙捐贈120萬元公益課輔基金，希望更多的偏鄉孩童能有機會發光發亮。