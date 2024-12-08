默克歡慶在台35周年 攜手淡大科教心以科學教育推動科技人才永續

默克（Merck）今年歡慶在台成立35周年，同時也是與淡江大學科學教育中心攜手推動「化學遊樂趣」科普教育計畫的第10個年頭。默克以趣味科學教育為主軸，攜手淡江大學科學教育中心舉辦「默克35勇於創新，邁向永續未來」活動，邀請高雄偏鄉七所國小約170名學童參與，走進科學的世界，親身體驗由默克志工與淡江科教中心精心設計的實驗課程，在互動中探索科學的樂趣與魅力。

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「作為一家擁有 356 年歷史的跨國企業，永續理念深植於默克的 DNA。我們以好奇心為基礎，推動科學突破與創新，致力於提升人類福祉。這也是我們在台長期推動STEM（科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics））教育的初衷，透過多元的教育計畫，期望啟發從幼稚園到研究所各階段學生對科學的興趣與投入，為人才永續發展盡一份心力。特別感謝淡江大學科學教育中心與我們的長期合作，『化學遊樂趣』團隊深入偏鄉學校，將抽象的科學理論轉化為有趣且富有教育意義的科學實驗，讓更多孩子有機會接觸科學。我們期盼這項合作繼續深化，共同培育更多未來的科學人才，也為推廣科學教育創造更多精彩的成果。」

自2014年起，默克與淡江科教中心攜手推動科普教育，默克除了挹注資金支持化學車隊，10 年來更累計超過 300 位員工志工隨同「化學遊樂趣」團隊，將有趣的科學故事、表演、實驗帶進偏鄉學校，為更多年輕世代提供接觸科學的機會，啟發他們對科學的好奇心及興趣。

淡江大學科學教育中心主任王伯昌教授指出：「『化學遊樂趣』團隊上山下海，深入台灣偏鄉學校，每年執行超過60場次的巡迴表演，啟發近萬名年輕世代對於科學探究的潛能和熱忱。雖然這些學校規模較小，全校僅有 1 至 2 百名學生，但我們所帶來的不僅是科學知識，更是科學的可近性與公平教育的機會，幫助孩子們開啟探索科學的新視野。」他也勉勵學生們：「生活中科學無所不在，希望同學們能持續保持對未知領域的高度好奇心，愛上動腦與實驗帶來的驚喜與成就感！」

展望未來，默克將持續投資台灣，全面協助產業創新與永續發展。「默克全球首座大型半導體材料科技園區」第一階段工程預計於2025年底落成啟用，將進一步實現對台灣半導體產業的長期承諾，鞏固供應鏈韌性，更為AI與先進半導體製程技術的突破開啟新篇章，同時也為高雄注入更多能量，邁向科技創新與科學發展的核心城市。