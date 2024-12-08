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世紀民生首批自主研發無人機正式量產 首批出貨至美國

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
世紀民生董事長張祐銘。圖／本報系資料照片
世紀民生董事長張祐銘。圖／本報系資料照片

世紀民生首批自主研發的MIT無人機正式進入量產，首批訂單將出貨至美國，董事長張祐銘表示，「我們的無人機產品以及無人機飛控模組，不僅在性能、資安與價格上具有競爭力，更能因應客戶的個性化需求，我們期待以技術實力與創新能力贏得更多國際合作機會，為台灣創造更多經濟效益。」

世紀民生目前聚焦在救難外海遠距巡檢機與電纜施工拉線無人機，其應用場景涵蓋可執行外海設備、高架橋、廠房屋頂巡檢與保全任務，另外還有電纜施工拉線無人機、油電混合機，以及雙CPU飛控電腦等產品，皆具備高效能與穩定性的特點，滿足了救援、巡檢及工業應用的多元需求，能夠應對各類複雜環境需求。

世紀民生表示，憑藉開發團隊在無人機領域深耕多年，有豐富的開發經驗，加上設計團隊皆由IC、航太領域的工程師組成，致力開發適用於特殊環境的無人機，涵蓋高空作業、外海巡檢等物流運輸功能，提供客戶客製化無人機產品。

此外，世紀民生也說，為能在低空氣密度、高海拔環境中飛行，更開發可變槳距之多旋翼螺旋槳，在模擬中可有效提升載重能力超過10 g/W，模組化機身設計允許根據任務要求快速改變功率配置。

在軟體開發上，目前已成功將LTE/5G控制與傳輸介面整合至無人機系統，實現從伺服器機房透過網路或行動網路對飛機進行遠程控制和指令輸入，加上GPS抗干擾系統能在遭受訊號干擾時，智能選擇繼續前進或返回原點附近，大幅提升飛行任務的可靠性，在台灣無人機能量籌建計劃的支持下，世紀民生積極研發多項無人機產品，以因應全球市場需求。

世紀民生表示，目前正在開發具有垂直起降功能（VTOL）的大型多軸無人機及高承載物流機型，且已在試飛取得飛行數據中，預計於2025年中開始量產，也著眼於未來市場需求，計劃將直接量產輕型載重娛樂型無人機，不僅採用全台灣自製的技術與材料，兼具資安與成本競爭力、高市場接受度，也讓輕型載重機可以走入家家戶戶，期望進一步拓展商用與民用領域的市場佔比。

無人機 電纜

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