豐邑機構響應臺中城市半程馬拉松 實踐公益環保綠色運動

第六屆臺中城市半程馬拉松8日於台中市政府前廣場盛大開跑，豐邑機構為實踐「環保愛地球」、「運動促健康」與「公益助社會」的理念，年年贊助主辦單位台中市政府與台中市不動產開發公會共同舉辦馬拉松盛事。

豐邑機構為鼓勵社區住戶與員工運動強身，號召全台社區住戶與員工，共計265位跑者參與賽事，展現豐邑大家庭的凝聚力與健康活力。

豐邑機構也在活動攤位設置趣味十足的「補給品夾夾樂」，為現場跑者和民眾提供額外的歡樂體驗，參與者只需輕鬆操作，即可夾取自己喜愛的補給品，從清晨6點到上午10點，人潮絡繹不絕。活動現場大小朋友夾得不亦樂乎，為整場馬拉松增添許多互動與趣味。

值得一提的是，豐邑家族跑者也跑出好成績，皆參與21K半程馬拉松，他們為了能奪得佳績，為期三個月，每天督促自己跑步，訓練體能，最後各拿下男子組與女子組半程馬拉松分組第六名與第八名。

豐邑機構致力於社區營造多年，成功地打造溫暖、互助的社區文化。在這樣的氛圍中，社區住戶與豐邑的關係，早已超越了一般的住戶與建商，更像是一家人。

像是新竹社區的黃媽媽，不僅常在家烹煮拿手好菜，特別南下台中拿給公司員工分享，台中社區的林爸爸，也會主動邀約員工假日一起出遊，共享歡樂時光。更有住戶熱心自發籌辦社區活動，帶動鄰里關係的和諧與互助，這樣的感人互動，成為豐邑幸福社區的最佳註解。

另外，豐邑機構也長期關注運動健康與公益環保等生活議題，透過各式活動讓住戶享有豐富的社區生活體驗。像是豐生活定期於社區舉辦藝文活動與有氧團課，讓住戶在家門口就能感受高品質的生活。