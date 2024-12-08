富品建設迎7週年 董座訂三大策略「讓都更麻煩極小化、利潤極大化」

都更危老委建案領導品牌富品建設喜迎7週年，富品建設董事長曾富瑋表示，以「誠信為本、圓滿為準」的經營理念，透過「複合式」的創新合作模式，主推獲利與地主分享，提供合建、委建、重建、土地整合、建築規劃服務作為核心價值，訂定三大策略，包括需求客製化、利潤最大化、麻煩極小化， 為日後整體營運添成長動能，創造地主、公司及股東最大價值，雙贏共好、未來都更好，締造下個輝煌7年。

曾富瑋表示，每一位陪伴富品走過奮鬥歷程的地主、股東、銀行、廠商與員工等夥伴都是富品的貴人，很高興能與各位一同歡慶與祝福富品7歲生日快樂，也藉此感謝每一位地主和股東的信賴所託、員工的辛勤付出，以及所有合作夥伴等長期以來的陪伴與支持、信賴與肯定，奠定富品豐厚的委建成就，順利配合政府政策幫地主圓夢。

富品自2017年創立以來，便選擇委建這條艱辛的路，專攻危老都更，以公開透明的服務平台，建立互信機制，保障各方利益，已完成15個老屋重建整合案，今簽約也將達1,400餘戶，目前有19案正整合簽約中。

曾富瑋表示，7年來富品建設以複合式創新的方式，解決數十年無法成功整合的經典海砂屋案「關渡黃金城」；也完成歷經20多家建商整合未果的「南京東路B案」；更提供比其他業者更優渥的條件，例如「松江新村案」委託3家估價師，依照地點及店面價值，用最高約1.5倍不等的方式，為地主爭取更多都更後樓地板面積，使得最佳分配利潤最高可達七成，顯著高於周邊市場約六成行情。

此外，在曾富瑋職人精神的堅持下，更榮獲第19屆國家品牌玉山獎「傑出企業領導人獎」，於第21屆再次獲得此項殊榮。今年度，富品建設更以卓越表現斬獲第25屆國家建築金獎中的「金獅獎」及其他六項大獎，涵蓋誠信建商、施工品質等領域，全面展現專業實力與業界領導地位。

曾富瑋指出，很欣慰三重「富品苑」地主今年5月搬進新家，創下許多模範，包括90天就完成基地簽約，克服疫情缺工缺料窘境，從開工到領取使照僅2年11個月，榮獲台灣建築ESG獎。明年度板橋的「東方富品」，以及嘉義的「富品城心」將陸續落成，導入最新節能、智慧、耐震設計規劃的「南京東路B案」也即將開案及興建。