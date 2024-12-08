淡水破20萬人！為何嫌棄之城變成熱門移民區？

淡水人口持續快速增加，根據新北市政府統計，淡水已在11月底超過20萬人。房產專家表示，淡水曾是許多人「嫌棄之城」，這幾年卻變成移民熱區，除了交通建設啟動外，主要還是因為房價大漲，大台北首購已無處可去。

根據新北戶政資料，淡水目前人口達20萬207人，相較5年前增加2.18萬人，增長人數為新北29區之冠。

分析新北戶政資料，淡海新市鎮為淡水人口主要成長區，從2018年底~2023年底，淡水第一大里崁頂里增加1.09萬人，第二大里竿蓁里增加1,231人，第五大里大庒里增加4,189人，合計逾1.6萬人，而這些里主要都在新市鎮。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，淡海新市鎮由於距離台北市中心遠，搭輕軌、捷運通勤到台北市區上班至少需花上一個小時，加上聯外道路少，上下班時間塞車問題嚴重，僅管房價便宜，很多人嫌棄，許多專家也不建議購買。

但這幾年卻不斷有大量人口移入，主要是這幾年大台北地區房價飆漲，近一年台北市住宅平均成交已逼近9字頭、新北市區也多要六字頭，外圍地區包括林口、三峽都站上四、五字頭，甚至連桃園都要來到四字頭。

在此情況下，購屋負擔能力在一千萬元上下，想住新房，又不想籠居的台北首購族，除了目前新屋房價還在三字頭的淡水新市鎮，幾乎已無處可去。