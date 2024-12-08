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中國石化新增產能太瘋狂 台廠轉戰印度、東南亞求生

中央社／ 台北8日電
台化董事長洪福源。聯合報系資料照
台化董事長洪福源。聯合報系資料照

台化董事長洪福源以「瘋狂」形容中國開出的新增石化產能是天文數字。中國迅速擴張衝擊石化業發展，造成嚴重供給過剩，包括台塑、台化、華夏、台達化等台灣石化廠，紛紛大降中國銷售比重，轉戰印度東南亞等其他市場。

面對中國石化新增產能大量開出，洪福源以「瘋狂」形容，他說，這麼多新產能加入是天文數字，造成市場供過於求，殺價競爭激烈。台化已改變策略，不再以市占率為優先考量，全力推動「做精、做廣」，想辦法把產品賣到更多地方，目前台化的石化品已推廣賣到全球超過80個國家。

台塑也加速分散市場，降低中國銷售比重，配合供應鏈轉移趨勢，推展印度、東南亞、紐澳、土耳其、非洲及南美洲等新市場。截至今年中，台塑的主力產品PVC（聚氯乙烯），中國銷售占比已經從2021年23%下降到個位數百分比，同時間，台塑印度市場銷售占比從2021年的25%提升至34%。

台灣另一家PVC廠華夏，同樣轉移銷售主力陣地至印度、孟加拉等國。今年印度標準局推出新的BIS認證，要求PVC等石化品必須符合新的品質管控令（QCOs）才能進口到印度，華夏一馬當先，成為首批通過認證的廠商之一。

同屬台聚集團的台達化，也積極降低中國、香港市場的銷售比重，拓展印度、埃及和東南亞等新市場，目前台達化已是印度ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）第2大進口廠商。

觀察台達化的ABS銷售市場分布，中國、香港銷售比重從2022年的49%降到2023年的25%，今年前9月進一步降到16%；反觀其他市場銷貨比重拉高到84%，廠商希望藉由擴大銷售地區廣度，以分散風險。

印度 東南亞

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