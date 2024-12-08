長照上市首例！青松健康明年元月掛牌 將掀長照資本熱潮

台灣長照機構邁入資本化時代正式來臨，證交所日前通過，已經登錄興櫃的青松健康（6931）公司正式核准上市，將於明年1月掛牌。除了青松健康之外，據了解包括佳醫（4104）集團、天成醫療體系等四家公司進入資本市場也已倒數計時，目標明年進入興櫃市場，其餘尚有逾兩百家長照法人都有機會進入資本市場。

台灣的長照機構過去原被視為社福團體，直到2018年「長期照顧服務機構法人條例」上路後，開放企業透過長照社團法人的投資，間接參與住宿型長照機構經營，但是每家長照法人的盈餘分配最高僅能達70%；至於居家照顧及日間照顧中心則可直接以公司型態經營。

資誠聯合會計師事務所統計，自2018年法規鬆綁後，國內營利型長照法人至2022年已有195家，今年9月更成長到249家。資誠聯合會計師事務所合夥人蔡晏潭說，這249家長照法人未來都有資格透過公司主體申請IPO。

青松健康公司源起於1996年，多年來在中、南部成立多家護理之家及老人養護機構，直至2007年正式成立公司。2018年新法上路後，青松健康先後掌握一家全國型及一家地方型長照社團法人，至今共有七家住宿型、12家社區型、23家綜合型及及一家居家式長照機構，每天服務的長者超過4,000人，規模為全台灣最大。

青松健康今年前11月合併營收8.9億元，年增13%，已超越去年全年8.6億元。董事長陳謀表示，未來每年營收將追求兩位數成長，目前仍在規劃成立20家社區型機構，住宿式機構也有兩個計劃在進行中，擴充模式包括自建、合作或併購等方式。不過，陳謀強調，長照機構並非暴利行業，在為失能長者提供最好服務品質前提下，一步一腳印維持合理利潤。青松今年前三季每股純益（EPS）0.44元、毛利率12.28%，相較於其他生技族群，營業毛利並不算高，但以上周五興櫃參考價100元來看，本益比卻高達227倍。

青松健康總經理周孟賢表示，青松健康營收有九成以上來自長照服務，其餘才是租賃、設計、管顧、耗材等，除了持續拓展核心業務，也將發展長照周邊產業如輔具、智慧科技設備、全齡友善住宅服務等。他強調，長照本業細水長流、無法享有高報酬獲利，但未來延伸的周邊商機相當驚人，因此能吸引投資人青睬。

隨著青松健康正式掛牌上市，據了解，桃園天成醫療體系成立的金色年代公司、佳醫集團成立的佳醫創造健康公司，目標都是明年登錄興櫃；此外，以居家服務為主體的台灣居護公司、醫療結合住宿型機構的同仁康拓公司目前都在創櫃板，未來也都將朝上市櫃市場邁進。

首家長照公司青松健康將明年元月掛牌上市，不僅創下全台首例，更將帶領台灣長照產業發展領先亞洲多數國家。除了日本之外，台灣將成為亞洲第二個核准長照機構上市國家。此外，隨著台灣快速進入人口老化時代，為了讓就職員工無後顧之憂，已有多家科技大廠正往長照領域布局。

長期關注長照產業、並擁有最多服務經驗的資誠會計師蔡晏潭表示，台灣人口老化速度又快又急、為全世界之最，目前老年人口430萬以上，失能加失智人口155萬以上。過去長照機構從「無法可管」到「長照服務法」上路，正好趕上銀髮人口海嘯來臨，原有的社福體系長照機構已無法滿足照顧需求，因此政府才開放長照機構得以公司化經營、並允許進入資本市場，重要原因之一，是希望能解決長照人力不足的長久問題。

國內不少大型企業已嗅到人口老化帶來的照顧需求，全台除了有數十家養生村已成立或正在規劃，直接跨足長照機構經營的上市櫃公司還有永信投控（3705）、中化控股、佳醫集團、承業醫（4164）等公司。

在科技業領域， 錸德（2349）已成立錸工廠日間照顧中心多年，目前除了擴充台灣日照中心之外，甚至已前進日本併購住宿型機構。由日本來台發展的元氣村介護集團目前已在新北及台南成立長照法人，其中新北市更是與仁寶（2324）集團搭配合作。

此外，為了讓員工無後顧之憂，日月光（3711）集團已成立日照中心， 鴻海與中華電信（2412）等公司也已開始布局長照，台積電（2330）慈善基金會在張淑芬女士的推動下，也與關渡醫院、國立陽明交通大學合作建置社區型「銀髮健身俱樂部」，自今年起更並要將服務模式推廣到日本熊本。